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國台辦評台生誤解「桃園三結義」 梁文傑：台灣人的笑話拿到發言台說嘴

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑。聯合報系資料照
陸委會副主委兼發言人梁文傑。聯合報系資料照

國台辦昨天針對有台灣學生將「桃園三結義」理解為在台灣桃園市結盟，批評是民進黨當局長期進行去中國化教育。陸委會副主委梁文傑表示，相信這是國台辦費盡心機特別設計的橋段，並稱這是台灣人有時候會開的玩笑，拿到國家的發言台上面說嘴，「真的有點無聊」。

在昨天舉行的國台辦例行記者會上，有記者引述報導提問，台灣學生歷史認知混亂，有學生把「桃園三結義」理解為在台灣桃園市結盟。國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局長期進行去中國化教育。搞文化台獨已經造成了嚴重的後果，可悲可嘆。

梁文傑今表示，他查了一下，上述引用報導是出自《海峽導報》，相信這應該是組織安排好的報導，國台辦把這個東西拿到記者會，是費盡心機為了塑造台灣學生被去中國化特別設計的橋段。

他指出，桃園三結義當然不是在台灣桃園市，這就是台灣人有時候會的開玩笑，就像有三個人是在桃園結拜的好朋友，就會說是桃園三結義，或是有時候講要帶女朋友去巴黎玩，其實是去八里玩。

梁文傑並稱，這是台灣人的笑話，這種笑話拿出來在國家的發言台上面說嘴，「我是覺得很奇怪，真的有點無聊」。

他還提到，桃園三結義根本是杜撰出來的，所以桃園到底在哪裡也就不重要，因為根本不存在。真正問題在於，要講中華文化，台灣沒有搞過文化大革命，文化底蘊要比對岸深蘊深厚很多。

國台辦 梁文傑 陸委會 桃園 學生 朱鳳蓮

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