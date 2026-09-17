川習會前營造善意 美國返還58件大陸文物藝術品和古生物化石

中美元首擬下周會晤之際，中國大陸接收美國國土安全調查局文化財產、藝術品與古物專案組，返還的58件文物藝術品和古生物化石。

大陸駐美國大使館在微信公眾號發文，使館16日舉辦文物返還交接儀式，大陸駐美國大使謝鋒出席並發表講話。

謝鋒指出，文物返還是正義之燈，守護人類共同的文明瑰寶；是進步之梯，見證中華文脈的賡續新生；是合作之橋，拓寬互利共贏的光明大道。

謝鋒提到，伴隨著民族復興的東風浩蕩，流失海外的中國文物不僅越來越多踏上歸途，而且得到越來越好的保護利用，煥發新的時代光彩。

謝鋒補充，此次文物返還是中美落實兩國元首今年5月在北京會晤的共識、踐行建設性戰略穩定關係新定位的視覺化成果，體現了雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為各國樹立了積極示範，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、好事，造福兩國、惠及世界。

大陸文旅部副部長、國家文物局局長饒權，美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾分別致辭並簽署交接證書。

饒權表示，此次返還合作是中美在文化遺產領域落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是兩國政府部門依據關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄開展的重要合作，將進一步促進中美人文交流，推動兩國民心相通。