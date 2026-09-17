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製造合作氣氛？川習會前夕 美國返還58件大陸文物藝術品

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸駐美大使謝鋒（右三）在觀看美國返還的58件中國文物和藝術品。圖／紅網
大陸駐美大使謝鋒（右三）在觀看美國返還的58件中國文物和藝術品。圖／紅網

川習二會前夕，美國返還中國大陸58件文物藝術品，其中一尊菩薩像是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品。北京消息人士稱，這是為川習二會製造更多合作氣氛。

據中國新聞網，2026年9月16日，中國駐美國大使館隆重舉辦文物返還交接儀式，中國成功接收美國國土安全調查局「文化財產、藝術品與古物計畫小組」返還的58件文物藝術品及古生物化石。謝鋒大使出席並致詞。

大陸駐美國大使謝鋒在中國文物藝術品和古生物化石返還交接儀式上致詞表示，今天交接的文物多達10批次58件，包含了中美主管部門多年通力合作的成果。其中有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像，是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品，今天終於踏上歸途。其他的陶俑、石像、古生物化石，也具有很高的歷史、文化和科學價值。

謝鋒表示，它們的回歸，體現了中美雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為全球範圍內合作追索返還流失文物樹立了積極示範。眾人拾柴火焰高。中國願同美方和更多國家一道，共擔文化遺產保護使命，推動人類文明傳承發展。

謝鋒說，文物返還是正義之燈，守護人類共同的文明瑰寶；是進步之梯，見證中華文脈的趙續新生；是合作之橋，拓寬互利共贏的光明大道。習近平主席強調，「保護文物功在當代、利在千秋。」伴隨著民族復興的東風浩蕩，流失海外的中國文物不僅越來越多踏上歸途，而且得到越來越好的保護利用，煥發新的時代光彩。

謝鋒說，此次文物返還是中美落實兩國元首北京會晤共識、實踐建設性戰略穩定關係新定位的可視化成果，體現了雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為各國樹立了積極示範，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、惠及兩國好事，造福兩國。

大陸文化與旅遊部副部長、國家文物局局長饒權，美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾分別致詞並簽署交接證書。饒權表示，此次返還合作是中美在文化遺產領域落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是兩國政府部門依據關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄開展的重要合作，將進一步促進中美人文交流，推動兩國民心相通。

川習會 川習 習近平 美國 藝術品 文物

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