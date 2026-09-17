赴陸登錄傳層峰要求「必須執行」 梁文傑：越傳越有奇怪的消息

針對旅行業者赴陸行前登錄爭議，以及有消息稱「層峰」有意將此政策列為「必須執行」項目，陸委會今（17）日回應，這件事情好像越傳越複雜，越傳越有一些奇怪的消息。他強調，陸委會只是希望旅行業者能協助團員登錄，「我們從來沒有說要強迫」，其他執行細節則由觀光署負責。

陸委會17日下午舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。本報記者提問，有旅遊業者質疑赴陸未登錄開罰欠缺法源依據，另有消息指層峰有意將此政策列為「必須執行」項目，請問陸委會的回應？

梁文傑回應，「我覺得這件事情好像越傳越複雜，然後越傳越有一些奇怪的消息。」陸委會的立場很簡單，就是希望旅行業者能夠協助團員，到陸委會赴陸網站進行登錄，「但是這是協助，我們從來沒有說要強迫」。

他接著說，陸委會這套系統「從頭到尾」就是提供民眾自願登錄，目的在於發生事情時，能夠最快聯絡到當事人及家屬。至於其他執行細節，就是觀光署來負責，陸委會不會多問執行面的細節。

有媒體追問，觀光署與業者達成以輔導取代裁罰的共識後，陸委會是否尊重這項結果，還是會提出其他行政要求？

梁文傑重申，執行面的問題由觀光署去負責，「其他他們（觀光署）跟旅行業者達成的共識，是怎麼樣的一個結果，我們沒有什麼意見」。

他強調，陸委會的赴陸登錄系統跟外交部針對其他國家的旅外登錄系統是一樣的，「也都是自願（登錄）」。因為國人比較重視隱私權，向來在自願登錄時意願比較低。

梁文傑最後說，所以陸委會才希望，如果旅行業者可以協助登錄的話，「對我們來說是最好的」，但「一切還是以自願為原則，沒有任何強迫的事情」。

此前報導，交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，逐團協助完成赴陸行前登錄等事項，否則最高可罰5萬元，引發業者反彈。觀光署15日邀集各旅行公會及品保協會負責人開會，會後雙方達成共識，將先以宣導、輔導為主，對旅行業者以不裁罰為原則。另有消息人士指出，層峰有意將相關政策列為「必須執行」項目，因此才召集業者開會。