快訊

舊師出走、新師卻步！教師荒開學仍未解 成為正式教師前得闖過重重關卡

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

聽新聞
0:00 / 0:00

赴陸登錄傳層峰要求「必須執行」 梁文傑：越傳越有奇怪的消息

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會17日下午舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會17日下午舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。記者張鈺琪／攝影

針對旅行業者赴陸行前登錄爭議，以及有消息稱「層峰」有意將此政策列為「必須執行」項目，陸委會今（17）日回應，這件事情好像越傳越複雜，越傳越有一些奇怪的消息。他強調，陸委會只是希望旅行業者能協助團員登錄，「我們從來沒有說要強迫」，其他執行細節則由觀光署負責。

陸委會17日下午舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。本報記者提問，有旅遊業者質疑赴陸未登錄開罰欠缺法源依據，另有消息指層峰有意將此政策列為「必須執行」項目，請問陸委會的回應？

梁文傑回應，「我覺得這件事情好像越傳越複雜，然後越傳越有一些奇怪的消息。」陸委會的立場很簡單，就是希望旅行業者能夠協助團員，到陸委會赴陸網站進行登錄，「但是這是協助，我們從來沒有說要強迫」。

他接著說，陸委會這套系統「從頭到尾」就是提供民眾自願登錄，目的在於發生事情時，能夠最快聯絡到當事人及家屬。至於其他執行細節，就是觀光署來負責，陸委會不會多問執行面的細節。

有媒體追問，觀光署與業者達成以輔導取代裁罰的共識後，陸委會是否尊重這項結果，還是會提出其他行政要求？

梁文傑重申，執行面的問題由觀光署去負責，「其他他們（觀光署）跟旅行業者達成的共識，是怎麼樣的一個結果，我們沒有什麼意見」。

他強調，陸委會的赴陸登錄系統跟外交部針對其他國家的旅外登錄系統是一樣的，「也都是自願（登錄）」。因為國人比較重視隱私權，向來在自願登錄時意願比較低。

梁文傑最後說，所以陸委會才希望，如果旅行業者可以協助登錄的話，「對我們來說是最好的」，但「一切還是以自願為原則，沒有任何強迫的事情」。

此前報導，交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，逐團協助完成赴陸行前登錄等事項，否則最高可罰5萬元，引發業者反彈。觀光署15日邀集各旅行公會及品保協會負責人開會，會後雙方達成共識，將先以宣導、輔導為主，對旅行業者以不裁罰為原則。另有消息人士指出，層峰有意將相關政策列為「必須執行」項目，因此才召集業者開會。

梁文傑 陸委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

赴陸旅團免提供團員名單 行前登錄輔導取代裁罰

陸委會示警「5類人」留意陸出入境新規 國台辦：危言聳聽誤導民眾

陸學者提統一後12條治台方案 梁文傑：台灣一條都不會接受

上海官員來台又遭封殺！雙城論壇掀波 蔣萬安再槓陸委會

相關新聞

製造合作氣氛？川習會前夕 美國返還58件大陸文物藝術品

在川習二會前夕，美國返還中國大陸58件文物藝術品，其中一尊菩薩像是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品。北京消息人士稱，這是為川習二會製造更多合作氣氛。

陸學者提統一後12條治台方案 梁文傑：台灣一條都不會接受

有媒體報導，日前一場有關「一國兩制」台灣方案的座談會達成12點共識，包括解放軍駐台、解散台灣武裝力量、刑事追責「台獨」人士等。陸委會今（17）日回應，這些主張最根本的就是對台實行軍事管制、中央駐軍、解散台灣武裝等，也就是思想改造，「簡單講就是把香港那一套全部搬來台灣」...

南華早報：中際旭創、小米、寧德時代等代表可能隨習近平訪美

川習會預計將於24日登場，隨同中國國家主席習近平訪美的名單也備受關注。香港南華早報今天報導，在全球資料中心收發模組市占率...

來台雙城論壇大陸官員被降級 梁文傑：不要看得那麼重要

台北上海雙城論壇預計今年12月舉行，原申請邀請上海台辦副主任李驍東率團，後僅核准處長徐皓來台。陸委會副主委梁文傑今表示，雙城論壇就是地方交流活動，沒有達到促進和平的功能，並指今年年底的雙城論壇，陸委會現在沒有看法...

國台辦評台生誤解桃園三結義 梁文傑：台灣人的笑話拿到發言台說嘴

國台辦昨天針對有台灣學生將「桃園三結義」理解為在台灣桃園市結盟，批評是民進黨當局長期進行去中國化教育。陸委會副主委梁文傑表示，相信這是國台辦費盡心機特別設計的橋段，並稱這是台灣人有時候會開的玩笑，拿到國家的發言台上面說嘴，「真的有點無聊」。

赴陸登錄傳層峰要求「必須執行」 梁文傑：越傳越有奇怪的消息

針對旅行業者赴陸行前登錄爭議，以及有消息稱「層峰」有意將此政策列為「必須執行」項目，陸委會今（17）日回應，這件事情好像越傳越複雜，越傳越有一些奇怪的消息。他強調，陸委會只是希望旅行業者能協助團員登錄，「我們從來沒有說要強迫」，其他執行細節則由觀光署負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。