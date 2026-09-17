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陸學者提統一後12條治台方案 梁文傑：台灣一條都不會接受

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會17日舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會17日舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。記者張鈺琪／攝影

有媒體報導，日前一場有關「一國兩制」台灣方案的座談會達成12點共識，包括解放軍駐台、解散台灣武裝力量、刑事追責「台獨」人士等。陸委會今（17）日回應，這些主張最根本的就是對台實行軍事管制、中央駐軍、解散台灣武裝等，也就是思想改造，「簡單講就是把香港那一套全部搬來台灣」，他相信台灣人民「一條都不會接受」。

據中評社報導，「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」12日在香港大學北京中心舉行，20餘位兩岸關係、港澳事務、法學及政治學領域學者與會，並就「一國兩制」台灣方案的主要原則、制度內容與治理安排等達成12點共識，包括不論和平統一或非和平統一都實施「一國兩制」、中央在台駐軍、解散台灣地區武裝力量、刑事追責「台獨」人士、實行愛國主義教育，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

陸委會17日舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。本報記者詢問陸委會如何看待上述主張。梁文傑回應，他上周曾回應彰化師範大學教授李其澤對「一國兩制」提出的主張，他當時說，「他的主張，中共一條都不會接受」。

梁文傑接著表示，至於這次20多名學者達成的這些主張，「我認為台灣政府跟台灣人民也一條都不會接受」。

他指出，這些主張裡「最根本的，就是說他要對台灣實行軍事管制、中央駐軍、解散台灣的武裝」，然後在台灣進行「去反共以及去殖民化的教育」，「也就是思想改造」，同時實行「愛國者治台」。

梁文傑說，「簡單講就是把香港那一套全部搬來台灣」，相信台灣人民「一條都不會接受」。他並再次強調，「台灣的民主自由是台灣人民奮鬥多年得來的」，要靠自己來保衛。

這場座談會提出的12點共識還包括，若以非和平方式實現統一，過渡期可實施3至5年「準軍事管治」；將維護國家安全的相關法律法規與運行機制納入「台灣特別行政區基本法」，並實現「愛國者治台」；另主張調整台灣行政區劃、改組政黨與選舉制度，以及改革台灣教科書等。

梁文傑 陸委會 一國兩制 統一 台獨 中共

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