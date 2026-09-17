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來台雙城論壇大陸官員被降級 梁文傑：不要看得那麼重要

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑17日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑17日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

台北上海雙城論壇預計今年12月舉行，原申請邀請上海台辦副主任李驍東率團，後僅核准處長徐皓來台。陸委會副主委梁文傑今表示，雙城論壇就是地方交流活動，沒有達到促進和平的功能，並指今年年底的雙城論壇，陸委會現在沒有看法，選完市長是誰還不知道，不知道會不會有申請案，所以到時候再說。

陸委會副主委梁文傑16日回應，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

今天陸委會例行記者會上，有媒體詢問，什麼是「綜合情勢和各種因素」，以及陸委會對於今年年底舉辦雙城論壇的態度。

梁文傑表示，每次台北市政府要申請上海官員來台，就要在新聞上面炒作一番，這樣的狀況這兩年層出不窮。

他重申，雙城論壇就是地方交流活動，是台北市跟上海市的交流活動，跟其他縣市和對岸其他地方政府的交流沒有不一樣，像南投跟杭州、苗栗跟湖北。

梁文傑強調，申請案非常多，這樣的地方交流活動沒辦法觸及兩岸之間最重要的問題，就像國台辦發言人昨天講的，雙城論壇交流歸交流，但是要軍演就歸軍演，兩件事情沒有關聯，「意思講白了，要軍演就要軍演，要恐嚇就恐嚇，想要藉交流活動停止軍演，門都沒有」。

他也表示，不要把雙城論壇看得那麼重要，因為它沒有達到促進和平的功能，台北市政府也不要把跟上海的往來看得多了不起。陸委會接到各縣市的申請案非常多，想來的大陸各省市都有，有的准、有的駁，也不會逐案去解釋理由。

至於陸委會對今年年底雙城論壇的舉辦態度為何，梁文傑稱，「陸委會現在沒有看法，今年選舉完以後，市長是誰還不知道，也不知道會不會有申請案，所以到時候再說」。

雙城論壇 梁文傑 陸委會 上海 李驍東

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