南華早報：中際旭創、小米、寧德時代等代表可能隨習近平訪美

川習會預計將於24日登場，隨同中國國家主席習近平訪美的名單也備受關注。香港南華早報今天報導，在全球資料中心收發模組市占率領先的中際旭創，以及小米、寧德時代、中國銀行的代表有可能隨習訪美。

外媒此前報導，美國政府正在起草法規，擬禁止進口新型的中國製光收發模組（Optical Transceiver，又稱光收發器），這類設備可讓數據透過光纖電纜以光速在資料中心內部傳輸。

據市場研調機構統計，中國的中際旭創在全球資料中心收發模組市占率為領先的27%，其主要客戶包括谷歌（Google）、輝達（Nvidia）、Meta等美國科技公司。

南華早報17日報導，一個龐大的商務代表團會隨習近平訪問美國，規模比照美國總統川普今年5月訪中。知情人士表示，中際旭創、小米、中國銀行的代表可能隨團。

知情人士又表示，中國電池製造業巨擘寧德時代也可能在代表團名單內。寧德時代與美國福特汽車（Ford Motor）在密西根州合作生產電池，會於今年投產。不過，這個項目受到當地居民及美國國會議員強烈反對。

報導表示，目前未確定中方商務代表團具體會有多少家公司。

報導引述專家表示，習近平的商業代表團與其說是要爭取達成突破性協議，不如說是要降低兩國戰略競爭對經濟造成的衝擊。

另有外媒此前報導，中方正考慮讓比亞迪創辦人王傳福加入代表團，但此舉可能會被美方視為頗具挑釁意味的安排。比亞迪6月間被五角大廈列為黑名單性質的「中國軍工企業」。