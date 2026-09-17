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北京防務論壇談亞太風險 東加將領關切太平洋地區飛彈試射

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
第13屆北京香山論壇17日進入3天議程的尾聲，當天上午舉行的第3次全體會議，主題為「亞太安全穩定與風險挑戰」。記者陳宥菘／攝影
第13屆北京香山論壇17日進入3天議程的尾聲，當天上午舉行的第3次全體會議，主題為「亞太安全穩定與風險挑戰」。記者陳宥菘／攝影

太平洋島國東加（Tonga）1名高級將領，17日在北京主辦的年度防務論壇上，談論亞太地區安全與穩定面臨的風險和挑戰時，直指在太平洋地區的彈道飛彈試驗引發了局勢升級、是否能維護本地區和平的關切。

7月6日，共軍曾向太平洋公海海域發射1枚搭載訓練模擬彈頭的潛射彈道飛彈，落點位於東加與諾魯之間。東加在幾日後成為第179個批准「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）的國家。

第13屆北京香山論壇17日進入3天議程的尾聲，當天上午舉行2場全體會議，其中1場的會議主題為「亞太安全穩定與風險挑戰」。東加武裝部隊副參謀長、海軍上校西奧內・翁戈萊奧・法因加阿努庫・利諾是發言嘉賓之一，他在發言環節作上述表示。

他首先闡述亞太地區安全穩定面臨了四大風險挑戰，並接著說，「此外，還出現了一些新的軍事活動，包括『影響更廣泛的』太平洋地區的彈道飛彈試驗，這個也引發了我們對於局勢升級、環境影響，以及我們能否繼續維護本地區和平的關切。」

這名將領指出，氣候變化是太平洋地區面臨的最大單一安全威脅，它會放大既有的脆弱性，加劇不穩定因素。海平面的上升威脅我們的領土完整，極端天氣事件也給國家治理和保障體系帶來巨大壓力，海洋環境退化會危及我們的糧食安全和民眾生計。

他還說，地區軍事化日益加劇，各種安全機制相互競爭，各國面臨的選邊站隊壓力也在上升。「我們的關切非常明確，這種競爭可能會削弱地區的團結，並且對小國的國家主權構成挑戰。我們希望太平洋成為合作之地，而不是大國競爭的角力場。」

這名將領表示，為了應對這些挑戰，太平洋島國提出了「2050年藍色太平洋大陸戰略」，建立在3原則，包括安全事務必須由太平洋地區自身主導，特別是太平洋島國論壇（PIF），要繼續在制定地區安全議程方面要發揮核心作用。

他最後強調，東加歡迎與所有國家建立夥伴關係，但這種合作必須符合東加的優先事項和國家利益，並充分尊重東加的國家主權。

北京 亞太

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