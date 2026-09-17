川習會前中國貿易代表晤國際工商界訪團 談美中經貿關係

外界關注美國與北韓是否恢復對話、且傳出北京有意促成之際，北韓國防部副部長金剛日17日在北京香山論壇期間，重砲批評美日韓奉行「強盜式的、無節制的地緣政治貪欲」，進一步抬升了核戰爭備戰等級。他強調，北韓對於「核國家」地位「絕不退讓」，並將「持續擴充強化自衛和威懾力量」。

2026-09-17 12:43