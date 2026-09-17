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川習會前中國貿易代表晤國際工商界訪團 談美中經貿關係
川習會可望24日舉行前，中國媒體報導，中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼16日上午會見國際工商界代表團，雙方就美中經貿關係等議題進行交流。
美國總統川普（Donald Trump）預計24日在白宮與到訪的中國國家主席習近平舉行會談，人工智慧（AI）預料將是雙方討論議題之一。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）計劃本週末先與中國國務院副總理何立峰會面。
路透社等外媒此前報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及黃仁勳、庫克（Tim Cook）等美企巨頭將出席川普為習近平一行人舉行的國宴。
外媒此前也報導，習近平準備率領一個大型商業代表團隨同訪問華府，中方正考慮讓比亞迪創辦人王傳福加入代表團。
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