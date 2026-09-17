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川習二會舉行前 黎智英兒子黎崇恩籲中共釋放父親

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子黎崇恩（右）16日在美國國會聽證會呼籲大陸釋放黎智英。他在會後與中國問題委員會共同主席史密斯合影。美聯社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子黎崇恩（右）16日在美國國會聽證會呼籲大陸釋放黎智英。他在會後與中國問題委員會共同主席史密斯合影。美聯社

美國總統川普、大陸國家主席習近平預計24日在美會晤，香港壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）16日呼籲中國大陸釋放父親。他強調，如黎智英死在獄中，將會是一種恥辱。

據法新社，黎崇恩當天在美國國會及行政當局中國委員會的聽證會上說，父親構不成任何威脅，將黎智英監禁讓他成為不公義的象徵。黎崇恩稱，如果父親死在獄中將會是種恥辱，並說：「請讓黎智英回家，與家人團聚。」

黎崇恩也提到，上周自己的妹妹、黎智英女兒黎采（Claire Lai）在倫敦開始化療，父親在高度維安的獄中得知女兒罹癌、無法握住她的手，她衷心希望父親與她共同抗癌，希望中國官方思考人道釋放，對她及78歲受盡煎熬長者的意義，盼讓黎智英回家與家人團聚，在最艱難時刻陪在女兒身旁。

78歲的黎智英因違反港版《國安法》被判監20年，這是該法2020年實施以來刑期最重的判決。

今年5月川普訪問北京後表示，曾與習近平討論過關於黎智英一事，但黎獲釋可能性不大。

不過，曾在中國被拘的北京錫安教會創辦人金明日在5月川習會後獲釋、並抵達洛杉磯。據透露，金明日獲釋是中美元首會晤促成的人道主義安排；另一方面，包括宗教領袖在內的參與者，16日在華盛頓舉行的另場活動上，呼籲釋放其他在中國被拘留的人士。

川習 中共 黎智英

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