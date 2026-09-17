王毅會見巴西總統首席特別顧問 稱加強人工智慧與戰略合作

川習會前夕，2026年9月16日，中共中央政治局委員、大陸外長王毅在北京會見巴西總統首席特別顧問阿摩林（Celso Amorim）。王毅強調，中國將加大和巴西在人工智慧發展上的合作，深化戰略合作。

據大陸外交部網站消息，王毅轉達大陸國家主席習近平主席對魯拉總統（Luiz Inácio Lula da Silva）的親切問候，表示在兩國元首戰略引領下，中巴關係近年來實現從全面戰略夥伴到命運共同體的跨越式發展，兩國關係的全球性、戰略性、長遠性更加凸顯，成為全球南方大國團結合作的典範。中巴作為東西兩半球最大發展中國家，有必要加強戰略溝通，深化戰略合作，共同為變亂交織的世界注入穩定性，為人類和平發展做出新貢獻。

王毅說，中方讚賞巴西決定加入世界人工智慧合作組織，願與巴西合作，推動人工智慧的發展向上善、普惠包容、造福人類。中巴應持續深化各領域合作，實現優勢互補，合作共贏，助力各自的發展振興。雙方也應就重大國際和區域議題加強戰略協作，繼續站在國際公平正義一邊，共同高舉多邊主義火炬，帶領全球南方實現聯合自強。

阿摩林轉達魯拉總統對習近平的誠摯問候，表示巴中都是全球南方大國，也都是可以切實為世界和平穩定做出貢獻的國家。在當前變亂交織的國際情勢下，巴中關係超越雙邊範疇，具有愈發重要的意義。雙方應加強在金磚國家等多邊平台的溝通與協作，共同為推動世界和平發展做出貢獻。巴方願同中方一道，落實兩國元首共識，推動各領域務實合作，不斷為建構更公正世界和更可持續星球的巴中命運共同體注入新的內涵。

雙方也就烏克蘭危機、拉丁美洲和中東局勢等議題深入交換了意見。

美國與巴西目前處於‌既緊張博弈、又有限合作‌的複雜階段，核心矛盾集中在關稅、關鍵礦產和巴西大選。

據光明網，2026年7月，美國以「不公平貿易」為由對巴西部分商品加徵25%關稅，隨後以「強迫勞動」為由加徵12.5%，部分商品稅率高達37.5%； 簽證風波‌：2026年8月，美國撤銷巴西駐美大使簽證，回應巴西拒簽2名美官員及未接受美方大使提名；大選干預‌：美國被指支持右翼候選人波索納洛（Jair Bolsonaro），包括會見、站台、將巴西販毒集團列為「恐怖組織」等。