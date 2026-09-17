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王毅稱不希望波灣緊張向紅海外溢 學者：川習二會前施壓伊朗

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅（右）16日在北京會見到訪的伊朗外長阿拉奇。新華社
大陸外長王毅（右）16日在北京會見到訪的伊朗外長阿拉奇。新華社

伊朗支持的葉門武裝組織青年運動上周末控制葉門整段紅海海岸，並猛攻另一條石油運輸要道曼德海峽。大陸外長王毅16日會見來訪的伊朗外長阿拉奇時，首次表態不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢。

這是自今年2月底美伊戰爭爆發以來，阿拉奇第2度訪北京。美國總統川普下周在華盛頓會晤大陸國家主席習近平時，預計將與中國高層討論對伊朗加大經濟施壓。學者研判，王毅明顯加大對德黑蘭的施壓，可能希望換取美國經濟制裁伊朗時，不要對中國企業下手太重。

據新華社報導，王毅星期三在會談中鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，儘快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。新華社引述阿拉奇認為，美伊諒解備忘錄仍然有效，並表示伊朗不希望衝突持續下去，希望重回外交解決管道。

王毅星期三還敦促各方採取有效措施，早日開放荷莫茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定。阿拉奇則表示，伊朗已同阿曼達成開放荷莫茲海峽的方案，敦促美國履行做出的各項承諾。

彭博引述美國華盛頓戰略諮詢公司Rihla Research & Advisory創始人馬克斯分析，伊朗外長此訪很可能是兩國開展最後一刻的穿梭外交，在川習二會前提供德黑蘭與北京協調立場的機會，旨在確保雙方在某項共同目標達成一致。

另據星媒《聯合早報》報導，南洋理工大學副教授李明江指出，美國目前準備動用經濟制裁、金融封鎖等手段加大對伊朗施壓，與德黑蘭有密切能源經濟關係的中國企業，不可避免利益會受到直接威脅。「從中國角度來說，這些問題都需要開始做更好的準備，包括跟伊朗要有更密切的溝通，甚至要對伊朗施加更大一點的壓力。」

李明江分析，王毅表示不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢，釋放的訊息是「中國反對伊朗支持青年運動去封鎖或干擾曼德海峽的航運，然後去炸沙烏地的一些設施等。中國肯定是不希望看到（地區緊張外溢），應該就是比較明確地給伊朗政策訊號」。

李明江研判，中國在貝森特與何立峰周末會面前，對伊朗問題進行政治外交斡旋，希望「爭取美國制裁伊朗時，不要對中國企業太狠」。

上海國際關係學者沈丁立受訪時則分析，王毅在川習二會前會見伊朗外長，北京希望「川普在這次（元首）峰會上在中國關注的核心利益方面提供利好， 最好促成美方公開表示反對台獨」。不然，美國期待中國在制裁伊朗等方面予以合作，恐怕不太現實。

伊朗 王毅 川習

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