陸學者提統一後治台方案：解放軍駐台、刑事追責台獨

據中評社報導，一場名為「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」12日在香港大學北京中心舉行，與會學者就「一國兩制」台灣方案的文明基礎、主要原則、制度內容與治理安排等達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

香港「一國兩制」研究院院長王建民代表主辦方致詞指出，中共總書記習近平在日前紀念江澤民誕辰100周年時，重申解決台灣問題、實現國家統一已成為中華民族偉大復興的前提條件，「兩制台灣方案」已是目前大家最關注、最熱切的議題。

報導稱，本次座談會由香港「一國兩制」研究院、香港「一國兩制」青年論壇、中央民族大學台港澳研究中心、深圳大學港澳基本法研究中心聯合主辦，20餘位兩岸關係、港澳事務、法學、政治學領域的專家學者與會。這場座談會達成的12點共識為：

一、「一國兩制」是對全球解決政治紛爭與實現多元一體治理的一大貢獻，必須長期堅持與完善。

二、未來海峽兩岸不論和平統一，還是非和平統一，都要堅定實施「一國兩制」。

三、「一國兩制」台灣方案的任何制度安排必須以維護國家主權、安全與發展利益為前提。「一國」是中華人民共和國，不再具有探討一個中國名稱的可能與條件。

四、堅定處理好「一國」與「兩制」的關係，台灣一切權力來自中央授權。

五、將台灣特別行政區維護國家安全的相關法律法規與運行機制納入「台灣特別行政區基本法」單列章節，堅定實現「愛國者治台」。

六、若以非和平方式實現統一，過渡期可實施「準軍事管治」，期限3至5年。對「激進台獨」分子頭目、曾迫害統一人士、勾結外部勢力或出賣國家利益的主要台獨人士進行刑事追責。

七、堅持中央在台灣特別行政區駐軍。同時解散台灣地區武裝力量，收繳台灣地區武器裝備歸中央。

八、調整台灣特別行政區區劃，改組政黨與選舉制度。取消台灣原有直轄市設置，只設縣市或改組六大區。

九、徹底改革台灣教科書，實行愛國主義與法治教育。

十、統一後台灣特別行政區可與國際進行商貿、文化等民間交流活動。

十一、統一後台灣特別行政區戰略新定位：國家安全東部屏障，浙閩台大灣區重要節點，亞太經濟運籌中心，高科技產業基地，文明互鑒與文化交流中心。

十二、盡快制定「台灣特別行政區基本法」。

1981年9月30日，時任中共人大常委會委員長葉劍英提出「有關和平統一台灣的九條方針政策」，當中第九條為：「國家實現統一後，台灣可作為特別行政區，享有高度的自治權，並可保留軍隊。中央政府不干預台灣地方事務」。

鄧小平‌在1983年6月26日會見美籍教授楊力宇時也表示，「統一後台灣可以有自己的軍隊，只是不能構成對大陸的威脅；‌大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去‌，台灣的黨、政、軍等系統都由台灣自己來管」。‌‌

隨著兩岸情勢變化，目前大陸對「統一後」的治台設想已日趨緊縮，「一國兩制台灣方案」更趨近於「反送中運動」後目前的香港模式，更強調中共中央的‌全面管治權。