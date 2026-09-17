快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者提統一後治台方案：解放軍駐台、刑事追責台獨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
一場關於「一國兩制台灣方案」的座談會日前在北京舉行，與會學者提出，若以非和平方式實現統一，將在台灣實施3至5年的「準軍事管治」。圖／取自中評社
一場關於「一國兩制台灣方案」的座談會日前在北京舉行，與會學者提出，若以非和平方式實現統一，將在台灣實施3至5年的「準軍事管治」。圖／取自中評社

據中評社報導，一場名為「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」12日在香港大學北京中心舉行，與會學者就「一國兩制」台灣方案的文明基礎、主要原則、制度內容與治理安排等達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

香港「一國兩制」研究院院長王建民代表主辦方致詞指出，中共總書記習近平在日前紀念江澤民誕辰100周年時，重申解決台灣問題、實現國家統一已成為中華民族偉大復興的前提條件，「兩制台灣方案」已是目前大家最關注、最熱切的議題。

報導稱，本次座談會由香港「一國兩制」研究院、香港「一國兩制」青年論壇、中央民族大學台港澳研究中心、深圳大學港澳基本法研究中心聯合主辦，20餘位兩岸關係、港澳事務、法學、政治學領域的專家學者與會。這場座談會達成的12點共識為：

一、「一國兩制」是對全球解決政治紛爭與實現多元一體治理的一大貢獻，必須長期堅持與完善。

二、未來海峽兩岸不論和平統一，還是非和平統一，都要堅定實施「一國兩制」。

三、「一國兩制」台灣方案的任何制度安排必須以維護國家主權、安全與發展利益為前提。「一國」是中華人民共和國，不再具有探討一個中國名稱的可能與條件。

四、堅定處理好「一國」與「兩制」的關係，台灣一切權力來自中央授權。

五、將台灣特別行政區維護國家安全的相關法律法規與運行機制納入「台灣特別行政區基本法」單列章節，堅定實現「愛國者治台」。

六、若以非和平方式實現統一，過渡期可實施「準軍事管治」，期限3至5年。對「激進台獨」分子頭目、曾迫害統一人士、勾結外部勢力或出賣國家利益的主要台獨人士進行刑事追責。

七、堅持中央在台灣特別行政區駐軍。同時解散台灣地區武裝力量，收繳台灣地區武器裝備歸中央。

八、調整台灣特別行政區區劃，改組政黨與選舉制度。取消台灣原有直轄市設置，只設縣市或改組六大區。

九、徹底改革台灣教科書，實行愛國主義與法治教育。

十、統一後台灣特別行政區可與國際進行商貿、文化等民間交流活動。

十一、統一後台灣特別行政區戰略新定位：國家安全東部屏障，浙閩台大灣區重要節點，亞太經濟運籌中心，高科技產業基地，文明互鑒與文化交流中心。

十二、盡快制定「台灣特別行政區基本法」。

1981年9月30日，時任中共人大常委會委員長葉劍英提出「有關和平統一台灣的九條方針政策」，當中第九條為：「國家實現統一後，台灣可作為特別行政區，享有高度的自治權，並可保留軍隊。中央政府不干預台灣地方事務」。

鄧小平‌在1983年6月26日會見美籍教授楊力宇時也表示，「統一後台灣可以有自己的軍隊，只是不能構成對大陸的威脅；‌大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去‌，台灣的黨、政、軍等系統都由台灣自己來管」。‌‌

隨著兩岸情勢變化，目前大陸對「統一後」的治台設想已日趨緊縮，「一國兩制台灣方案」更趨近於「反送中運動」後目前的香港模式，更強調中共中央的‌全面管治權。

台獨 解放軍 統一 一國兩制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台學者提「一國兩制台灣方案」 國台辦：越早越多討論越能帶來好處

邱垂正指陸推對台「未統先治」戰略 國台辦回應了

未提台灣！香山論壇開幕 陸防長董軍：高度警惕霸權主義、軍國主義

香山論壇∕陸學者：年底APEC峰會 或成中美俄「戰略穩定」倡議契機

相關新聞

王毅稱不希望波灣緊張向紅海外溢 學者：川習二會前施壓伊朗

伊朗支持的葉門武裝組織青年運動上周末控制葉門整段紅海海岸，並猛攻另一條石油運輸要道曼德海峽。大陸外長王毅16日會見來訪的伊朗外長阿拉奇時，首次表態不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢。

陸學者提統一後治台方案：解放軍駐台、刑事追責台獨

據中評社報導，一場名為「『一國兩制』港澳實踐與『兩制台灣方案』制度設計及有效治理座談會」12日在香港大學北京中心舉行，與會學者就「一國兩制」台灣方案的文明基礎、主要原則、制度內容與治理安排等達成12點共識，包括：解放軍駐台、刑事追責台獨分子、推行愛國主義，以及盡快制定「台灣特別行政區基本法」等。

台海風雲變色！誰能重塑台灣格局？

《台灣的李登輝時代》：兩岸與國際局勢風雲變色，在意外國度裡重塑台灣格局

香山論壇開幕 董軍：壓制歷史逆流沉渣泛起 韓正暗批日本

第十三屆北京香山論壇昨日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍在主旨發言中，提出以多邊主義守護全球穩定等六點倡議，並指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異「保持高度警惕，不放任縱容」，並稱要匯聚正義力量壓制「歷史逆流的沉渣泛起」，但未點名具體國家，也未提台灣。

香港公布施政報告「求子」 五年規劃目標「定都」

香港特首十六日同步公布年度施政報告和香港首份五年規劃，兩份文件加起約十萬字，但報告和規劃公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」即鼓勵生育內容；而五年規劃下一步可能熱議的，是其定出一組國際之「都」及中心、樞紐等目標。

上海官員來台又遭封殺！雙城論壇掀波 蔣萬安再槓陸委會

台北上海雙城論壇預計十二月舉辦，上海踩線團前天來台籌辦雙城論壇，但層級再遭陸委會限縮，上海市台辦副主任李驍東無法來台，僅核准處長徐皓。台北市長蔣萬安昨回應，為什麼會設限？陸委會應說明。陸委會則指，對各種申請案政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。