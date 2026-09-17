雙城論壇踩線團 層級限縮

台北上海雙城論壇預計12月舉辦，上海踩線團前天來台籌辦雙城論壇，但層級再遭陸委會限縮，上海市台辦副主任李驍東無法來台，僅核准處長徐皓。台北市長蔣萬安昨（16）日回應，為什麼會設限？陸委會應該要來說明。陸委會則指，對各種申請案政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海市台辦主任金梅、副主任李驍東被封殺後，再度封殺李到台北。蔣萬安表示，雙城論壇已行之多年，就是單純的市政交流，且他上任後持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行，兩岸間越困難越需要溝通交流。

本報記者15日就此事詢問陸委會，當時未獲回應；昨日再度詢問後，陸委會副主委梁文傑回應指，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。