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會伊朗外長阿拉奇 王毅：地區緊張勿向紅海外溢

聯合報／ 記者陳湘瑾廖士鋒／綜合報導
大陸外交部長王毅（右）16日與伊朗外交部長阿拉奇會談。新華社
大陸外交部長王毅（右）16日與伊朗外交部長阿拉奇會談。新華社

中東局勢持續緊張，大陸外交部長王毅昨日與伊朗外交部長阿拉奇會談時，呼籲美伊重啟實質磋商，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽，大陸方面也不希望地區緊張向葉門紅海方向進一步外溢。

據大陸外交部通稿，王毅表示，美伊戰事繼續延宕不符合當事方和國際社會共同利益。鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，盡快回歸伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。

他敦促各方早日開放荷莫茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定。他指，「我們不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢」，呼籲各方停止使局勢進一步複雜化。王毅並強調，目前形勢再次證明，中東地區既有安全架構並不完善，需要改革和加強。

大陸外交部通稿顯示，阿拉奇提到，伊方不希望衝突持續下去，希望重回外交解決管道，同時堅定維護自身權益。伊方認為美伊諒解備忘錄仍然有效，伊朗已和阿曼達成開放荷莫茲海峽的方案，美方應切實履行做出的各項承諾。

據環球時報英文版，上海外國語大學中東研究所教授劉中民認為，這次訪問有兩方面可能特別重要：一是促進伊朗與海灣國家的溝通與協調；二是探索如何推動荷莫茲海峽周邊地區的緊張局勢走向談判和政治解決。中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天則說，伊朗希望中國繼續提供政治和經濟支持，同時德黑蘭也意識到，目前與美國斷斷續續的對抗不利於其長遠利益，希望中國幫助伊朗找到擺脫當前伊美關係僵局的出路。

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