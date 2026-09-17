快訊

「安盛」綠能投資、日本和牛…8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問

聽新聞
0:00 / 0:00

香港新政 施政報告「求子」 五年規劃「定都」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港特首李家超16日發表香港首個五年規劃及2026年施政報告。香港中通社
香港特首李家超16日發表香港首個五年規劃及2026年施政報告。香港中通社

香港特首十六日同步公布年度施政報告和香港首份五年規劃，兩份文件加起約十萬字，但報告和規劃公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」即鼓勵生育內容；而五年規劃下一步可能熱議的，是其定出一組國際之「都」及中心、樞紐等目標。

香港特首李家超上午十一點先公布香港首份五年規劃，然後再公布年度施政報告，兩份公布後掛到網上，然後李家超舉行記者會，稱五年規劃是本港未來五年的規畫，施政報告是未來一年的規畫，兩者息息相關，作出的公布安排是為香港市民更容易理解。

然而香港社會很快自行畫出重點，即施政報告決意要打出一套「組合拳」去鼓勵生育，香港社會則用更通俗的話說是「派錢求子」。為營造「生育友善」環境，港府「組合拳」有十一項措施，包括十月到期的原新生嬰兒獎勵金計畫延續三年；鼓勵家庭生育多於一名子女；多子女多免稅等。

港府主管部門還以消息人士身份放風，說當局是經綜合考慮後作出決定，指政府需就整體鼓勵生育的新政策，向立法會尋求逾二十三億港元撥款，若一下子將所有新生嬰兒免稅額增至三萬元，將涉及龐大開支。但香港媒體街頭訪問，有家長說小朋友成長階段的支援更重要，獎勵金同撫養子女的成本相比微不足道。

施政報告還有更多方面的內容，但很容易被五年規劃搶去風頭。香港首份五年規劃有七大篇，約六萬字，內容極具中國特色，如第一篇就是「把握百年變局下的戰略機遇」。

看來香港首份五年規劃有意大展宏圖，為香港定下一系列國際之都、中心、樞紐的遠大目標。但在具體內容上，香港五年規劃提的是「四中心、一高地」，即在第二篇中，提出鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，建設香港國際創新科技中心和打造香港國際高端人才集聚高地。

此外香港還提出更多的都會、中心、樞紐等目標，如「亞洲盛事之都」、「全球最大離岸人民幣業務樞紐」、「低空創新應用亞太區樞紐」、「中外文化藝術交流中心」、「亞區域知識產權貿易中心」等，港府不同部門官員，十七日起將分頭解說動員。

香港 求子 香港特首 李家超 港府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李家超公布香港首個五年規劃 聚焦「四中心一高地」

香港鼓勵生育 提高第2胎以上獎勵金及免稅額

李家超16日施政報告、首個5年規畫出台 兩文件共逾10萬字

香港第一任特首董建華20日公祭 7京官任治喪委員

相關新聞

香山論壇開幕 董軍：壓制歷史逆流沉渣泛起 韓正暗批日本

第十三屆北京香山論壇昨日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍在主旨發言中，提出以多邊主義守護全球穩定等六點倡議，並指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異「保持高度警惕，不放任縱容」，並稱要匯聚正義力量壓制「歷史逆流的沉渣泛起」，但未點名具體國家，也未提台灣。

香山論壇∕陸學者：年底APEC峰會 或成中美俄「戰略穩定」倡議契機

十一月在大陸深圳登場的ＡＰＥＣ峰會或將上演中美俄元首三方會晤。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍昨天在北京香山論壇一場分組會議上發言指出，大陸已分別和俄羅斯、美國達成「戰略穩定」，屆時可能是合適契機，由三國元首發起一項促進戰略穩定的全球倡議。

上海官員來台又遭封殺！雙城論壇掀波 蔣萬安再槓陸委會

台北上海雙城論壇預計十二月舉辦，上海踩線團前天來台籌辦雙城論壇，但層級再遭陸委會限縮，上海市台辦副主任李驍東無法來台，僅核准處長徐皓。台北市長蔣萬安昨回應，為什麼會設限？陸委會應說明。陸委會則指，對各種申請案政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

廣角鏡∕前往東協 平陸運河通航

全長一三四點二公里的大陸平陸運河昨建成通航，「南寧港—越南芹苴港」江海直達外貿航線和「南寧港—洋浦港」江海直達貨運航線開啟首航，被視為廣西及大陸西南地區運距最短、最經濟便捷的通往東協地區的通道。

香港新政 施政報告「求子」 五年規劃「定都」

香港特首十六日同步公布年度施政報告和香港首份五年規劃，兩份文件加起約十萬字，但報告和規劃公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」即鼓勵生育內容；而五年規劃下一步可能熱議的，是其定出一組國際之「都」及中心、樞紐等目標。

會伊朗外長阿拉奇 王毅：地區緊張勿向紅海外溢

中東局勢持續緊張，大陸外交部長王毅昨日與伊朗外交部長阿拉奇會談時，呼籲美伊重啟實質磋商，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽，大陸方面也不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。