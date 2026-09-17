香港新政 施政報告「求子」 五年規劃「定都」

香港特首十六日同步公布年度施政報告和香港首份五年規劃，兩份文件加起約十萬字，但報告和規劃公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」即鼓勵生育內容；而五年規劃下一步可能熱議的，是其定出一組國際之「都」及中心、樞紐等目標。

香港特首李家超上午十一點先公布香港首份五年規劃，然後再公布年度施政報告，兩份公布後掛到網上，然後李家超舉行記者會，稱五年規劃是本港未來五年的規畫，施政報告是未來一年的規畫，兩者息息相關，作出的公布安排是為香港市民更容易理解。

然而香港社會很快自行畫出重點，即施政報告決意要打出一套「組合拳」去鼓勵生育，香港社會則用更通俗的話說是「派錢求子」。為營造「生育友善」環境，港府「組合拳」有十一項措施，包括十月到期的原新生嬰兒獎勵金計畫延續三年；鼓勵家庭生育多於一名子女；多子女多免稅等。

港府主管部門還以消息人士身份放風，說當局是經綜合考慮後作出決定，指政府需就整體鼓勵生育的新政策，向立法會尋求逾二十三億港元撥款，若一下子將所有新生嬰兒免稅額增至三萬元，將涉及龐大開支。但香港媒體街頭訪問，有家長說小朋友成長階段的支援更重要，獎勵金同撫養子女的成本相比微不足道。

施政報告還有更多方面的內容，但很容易被五年規劃搶去風頭。香港首份五年規劃有七大篇，約六萬字，內容極具中國特色，如第一篇就是「把握百年變局下的戰略機遇」。

看來香港首份五年規劃有意大展宏圖，為香港定下一系列國際之都、中心、樞紐的遠大目標。但在具體內容上，香港五年規劃提的是「四中心、一高地」，即在第二篇中，提出鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，建設香港國際創新科技中心和打造香港國際高端人才集聚高地。

此外香港還提出更多的都會、中心、樞紐等目標，如「亞洲盛事之都」、「全球最大離岸人民幣業務樞紐」、「低空創新應用亞太區樞紐」、「中外文化藝術交流中心」、「亞區域知識產權貿易中心」等，港府不同部門官員，十七日起將分頭解說動員。