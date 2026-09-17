上海官員來台又遭封殺！雙城論壇掀波 蔣萬安再槓陸委會

台北上海雙城論壇預計十二月舉辦，上海踩線團前天來台籌辦雙城論壇，但層級再遭陸委會限縮，上海市台辦副主任李驍東無法來台，僅核准處長徐皓。台北市長蔣萬安昨回應，為什麼會設限？陸委會應說明。陸委會則指，對各種申請案政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海市台辦主任金梅、副主任李驍東被封殺後，再度封殺李到台北。蔣萬安表示，雙城論壇已行之多年，就是單純的市政交流，且他上任後持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行，兩岸間愈困難愈需要溝通交流。

本報記者十五日就此事詢問陸委會，當時未獲回應；昨日再度詢問後，陸委會副主委梁文傑回應指，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨則表示，「民進黨當局無理刁難阻撓論壇的籌備籌辦工作，違背島內主流民意，不得人心」。有台媒記者追問，去年蔣萬安參加雙城論壇，共軍隔日即宣布對台軍演，「大陸方面要怎麼讓台灣人相信兩岸交流能夠促使台海降溫？」朱鳳蓮說，「對這兩件事情做不必要的關聯是沒有意義的」，重申雙城論壇是兩岸交流合作重要平台。

另，朱鳳蓮昨指出「兩岸旅遊業界座談會」十一日在江西廬山舉辦，與會台灣旅遊業者表示，期盼兩岸旅遊往來能夠早日恢復正常，大陸居民赴台灣本島旅遊能夠早日實現，台灣旅遊業界願意為此積極奔走。

而海基會董事長蘇嘉全十四日會見青島台協會長張新政等台商，台商表示山東幅員廣大，但僅青島直航，此次特別就濟南航點申請明年春節包機等交換意見。蘇嘉全則表示將持續協助了解實際情形，在現行政策及相關規範下，盡力協助。