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香山論壇∕陸學者：年底APEC峰會 或成中美俄「戰略穩定」倡議契機

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
美國籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如在北京香山論壇期間受訪。記者陳宥菘／攝影
美國籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如在北京香山論壇期間受訪。記者陳宥菘／攝影

十一月在大陸深圳登場的ＡＰＥＣ峰會或將上演中美俄元首三方會晤。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍昨天在北京香山論壇一場分組會議上發言指出，大陸已分別和俄羅斯、美國達成「戰略穩定」，屆時可能是合適契機，由三國元首發起一項促進戰略穩定的全球倡議。

展望下周即將登場的華府川習會」，達巍預期「成果有限」，原因是川普政府未充分做好準備。「但好消息是，今年會有四次峰會，即使每次只會帶來少量進展，還是能推動兩國關係向前發展」。

會後針對媒體詢問雙方該如何彌合台灣問題的分歧？達巍直言「彌合不了」，因雙方看法不同，不容易在台灣問題上取得很大的進展，只會小心試探。

至於美國對台軍售，達巍推測峰會前「不會有」，但若美方之後又賣了，中方將視形式與規模做出反應。

美籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如在論壇期間向本報表示，因為川普政府意識到如果缺乏中國合作，解決不了烏克蘭危機、中東地區伊朗戰爭，且美國也不太想干涉亞太地區事務，估計美國會在台灣問題上「保持比較克制的態度」，預料下周川習會，中美在台灣問題可能是保持現狀。

孫文學校總校長張亞中第二度出席論壇，作為唯一受邀並發言的台灣學者，他強調，自己是代表台灣的利益，並作為溝通橋梁，「我不是來這邊天天附和他們的！」他會後接受本報訪問時透露曾向陸方喊話少提「一國兩制」，而要多討論「統一前」的「和合」，「怎麼結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平，這才是台灣需要的」。

APEC 中美 俄羅斯 北京 川習會 華府 川普

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