香山論壇開幕 董軍：壓制歷史逆流沉渣泛起 韓正暗批日本

第十三屆北京香山論壇昨日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍在主旨發言中，提出以多邊主義守護全球穩定等六點倡議，並指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異「保持高度警惕，不放任縱容」，並稱要匯聚正義力量壓制「歷史逆流的沉渣泛起」，但未點名具體國家，也未提台灣。

去年董軍在香山論壇開幕式大談台灣問題，聲稱「隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」。而今年論壇恰逢大陸國家主席習近平下周訪美，外界早前預料，中方將收斂批美力道，日本可能成為頭號箭靶。

大陸國家副主席韓正十五日晚間出席論壇晚宴並在致詞中暗批日本，表示大陸堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。中共中央軍委副主席張升民與董軍亦出席晚宴。

美方代表「生病」 改由武官出席

值得關注的是，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團出席，但她昨日整天都未現身會場。按大會手冊，卡拉斯昨晚原將出席閉門學術會議就中美關係與大陸學者、軍方進行交流，但本報記者現場直擊，儘管會議室桌上仍擺放有她名字的桌牌，但直至會議室大門關上前她都未現身，改由美國駐北京大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara入座。港媒南華早報則引述消息指，卡拉斯「因病」無法出席，改由Stacy Kihara率團參會。這也意味著今年美方層級仍與去年相同。

董軍昨發表約廿分鐘的演說，主張尊重和保障每一個國家的安全，通過政治對話、和平談判來實現安全，通過發展來化解矛盾。提到以多邊主義守護全球穩定時，董軍指出，「大國」應當帶頭擔當，聯合國應發揮應有的作用，並強調「支持地區國家自主掌握前途命運，不受外人強加的干涉」。他還說，武力解決不了矛盾，「強權施壓」只會加劇裂痕，國際社會應當尊重當事方的主權和意願，堅決反對拉幫結夥、火上澆油的行為。

董軍也提到共軍建軍將滿百年，正在加快推進現代化建設，願同各方拓展聯演聯訓、裝備技術等領域合作，並積極開展人工智慧等領域的安全對話與維和、反恐等合作。