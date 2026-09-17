快訊

「安盛」綠能投資、日本和牛…8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問

聽新聞
0:00 / 0:00

香山論壇開幕 董軍：壓制歷史逆流沉渣泛起 韓正暗批日本

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
第十三屆北京香山論壇16日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍進行主旨發言，指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義等「保持高度警惕」。記者陳宥菘／攝影
第十三屆北京香山論壇16日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍進行主旨發言，指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義等「保持高度警惕」。記者陳宥菘／攝影

第十三屆北京香山論壇昨日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍在主旨發言中，提出以多邊主義守護全球穩定等六點倡議，並指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異「保持高度警惕，不放任縱容」，並稱要匯聚正義力量壓制「歷史逆流的沉渣泛起」，但未點名具體國家，也未提台灣。

去年董軍在香山論壇開幕式大談台灣問題，聲稱「隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」。而今年論壇恰逢大陸國家主席習近平下周訪美，外界早前預料，中方將收斂批美力道，日本可能成為頭號箭靶。

大陸國家副主席韓正十五日晚間出席論壇晚宴並在致詞中暗批日本，表示大陸堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。中共中央軍委副主席張升民與董軍亦出席晚宴。

美方代表「生病」 改由武官出席

值得關注的是，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團出席，但她昨日整天都未現身會場。按大會手冊，卡拉斯昨晚原將出席閉門學術會議就中美關係與大陸學者、軍方進行交流，但本報記者現場直擊，儘管會議室桌上仍擺放有她名字的桌牌，但直至會議室大門關上前她都未現身，改由美國駐北京大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara入座。港媒南華早報則引述消息指，卡拉斯「因病」無法出席，改由Stacy Kihara率團參會。這也意味著今年美方層級仍與去年相同。

董軍昨發表約廿分鐘的演說，主張尊重和保障每一個國家的安全，通過政治對話、和平談判來實現安全，通過發展來化解矛盾。提到以多邊主義守護全球穩定時，董軍指出，「大國」應當帶頭擔當，聯合國應發揮應有的作用，並強調「支持地區國家自主掌握前途命運，不受外人強加的干涉」。他還說，武力解決不了矛盾，「強權施壓」只會加劇裂痕，國際社會應當尊重當事方的主權和意願，堅決反對拉幫結夥、火上澆油的行為。

董軍也提到共軍建軍將滿百年，正在加快推進現代化建設，願同各方拓展聯演聯訓、裝備技術等領域合作，並積極開展人工智慧等領域的安全對話與維和、反恐等合作。

董軍 歷史 國防部長 北京 習近平 台灣問題 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

未提台灣！香山論壇開幕 陸防長董軍：高度警惕霸權主義、軍國主義

北京香山論壇晚宴 韓正：陸始終是和平力量、反對軍國主義復活

直擊！美國防部官員未現身北京香山論壇 改由國防武官出席

北京香山論壇揭幕！美出席層級回升 日不僅未獲邀恐還得挨轟

相關新聞

香山論壇開幕 董軍：壓制歷史逆流沉渣泛起 韓正暗批日本

第十三屆北京香山論壇昨日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍在主旨發言中，提出以多邊主義守護全球穩定等六點倡議，並指要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異「保持高度警惕，不放任縱容」，並稱要匯聚正義力量壓制「歷史逆流的沉渣泛起」，但未點名具體國家，也未提台灣。

上海官員來台又遭封殺！雙城論壇掀波 蔣萬安再槓陸委會

台北上海雙城論壇預計十二月舉辦，上海踩線團前天來台籌辦雙城論壇，但層級再遭陸委會限縮，上海市台辦副主任李驍東無法來台，僅核准處長徐皓。台北市長蔣萬安昨回應，為什麼會設限？陸委會應說明。陸委會則指，對各種申請案政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

香山論壇∕陸學者：年底APEC峰會 或成中美俄「戰略穩定」倡議契機

十一月在大陸深圳登場的ＡＰＥＣ峰會或將上演中美俄元首三方會晤。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍昨天在北京香山論壇一場分組會議上發言指出，大陸已分別和俄羅斯、美國達成「戰略穩定」，屆時可能是合適契機，由三國元首發起一項促進戰略穩定的全球倡議。

香港新政 施政報告「求子」 五年規劃「定都」

香港特首十六日同步公布年度施政報告和香港首份五年規劃，兩份文件加起約十萬字，但報告和規劃公布後，香港社會特別關注施政報告的「求子」即鼓勵生育內容；而五年規劃下一步可能熱議的，是其定出一組國際之「都」及中心、樞紐等目標。

會伊朗外長阿拉奇 王毅：地區緊張勿向紅海外溢

中東局勢持續緊張，大陸外交部長王毅昨日與伊朗外交部長阿拉奇會談時，呼籲美伊重啟實質磋商，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽，大陸方面也不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢。

廣角鏡∕前往東協 平陸運河通航

全長一三四點二公里的大陸平陸運河昨建成通航，「南寧港—越南芹苴港」江海直達外貿航線和「南寧港—洋浦港」江海直達貨運航線開啟首航，被視為廣西及大陸西南地區運距最短、最經濟便捷的通往東協地區的通道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。