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出生銳減 陸多地教師招聘計畫收縮

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。聯合報系資料照
大陸出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。聯合報系資料照

大陸出生人口銳減，多地教師招聘計畫近年收縮，廣東廣州市的黃埔、海珠、番禺、花都等區的多位合約制教師，近期在社交媒體抱怨被學校解聘，有校方直言因「生源減少」，引發關注。大陸國家衛生健康委主任雷海潮十四日表示，將進一步營造生育友好環境，強調大陸未來仍有比較充裕的勞動力資源。

據統計，大陸人口在二○二二年首度出現人口負增長（比前一年減少約八十五萬人），隨後在 二○二三年、二○二四年、二○二五年持續負增長。

財新網報導，出生人口銳減對教育系統及教師職位的衝擊，正從中小城市向一線城市蔓延。

九月開學季，供職於廣州黃埔區一間小學的編制外合約制教師張躍，沒有等來開學通知。合約尚未到期的他被校方解聘，理由是「學校生源減少」。隨著出生人口減少，廣州小學新生入學人數已於二○二三年達高峰後逐年下降。

全大陸多地教師招聘計畫近年紛收縮，以湖北省為例，今年該省公開招聘中小學教師二千七百四十名，相較二○二五年的五七九九名減少約百分之五十二點八。江西省中小學教師二○二六年公開招聘一千一百九十名，這個數字在二○二三年是七八二一名。

雷海潮在大陸國新辦「開局起步『十五五』」系列記者會上表示，大陸人口總量十四點○五億，雖然近四年人口出現負增長，但人口大國基本面沒改變。新出生人口近年有所下降，但維持八百萬左右數量級，未來仍然有比較充裕的勞動力資源。

他說，要進一步營造生育支持的友好環境，降低家庭生育養育教育成本。要積極宣傳婚育觀，抵制消極婚育觀。

二○一七年，大陸「二孩」政策落地一年後，廣州當年戶籍出生人口達二十點一萬人，創新高。為因應即將到來的小學學齡人口入學高峰，自二○二一年起，廣州多區教育局開啟大規模教師招聘、爭搶優質師資。據羊城晚報當時報導，二○二一年暑假，業界預估廣州中小學集中招聘的非編制教師規模超過二千人。這一趨勢持續至二○二三年。以黃埔區為例，二○二一至二○二三年，該區累計招錄二四八二名員工制編外教師。

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