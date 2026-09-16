直擊！美國防部官員未現身北京香山論壇 改由國防武官出席
大陸主辦的年度防務論壇，第13屆北京香山論壇15日至17日在北京舉行，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯（Cynthia Carras）率團出席，但據報因病無法出席，最終改由駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara參會，這也意味著今年美方參會層級與2025年持平，屬於低水平。
回顧近年參會的美方代表，2023年正是卡拉斯，2024年進一步提高層級，由副助理國防部長蔡斯（Michael Chase）率團，但是2025年突然降格，改由駐中國防武官阮遵（Tuan Nguyen）。今年原再派出卡拉斯代表，重回五角大廈負責中國政策的官員帶隊，規格回升。
不過，卡拉斯16日一整天都未現身會場，包括16日上午的開幕式也未見其蹤影。按大會手冊，卡拉斯16日晚間原將出席閉門學術會議，就「中美構建建設性戰略穩定關係的機遇與挑戰」與大陸學者、軍方進行交流，但本報記者現場直擊，儘管會議室桌上仍擺放有她的名字的桌牌，但卡拉斯直至會議室大門關上前都未現身，改由Stacy Kihara入座。
新加坡聯合早報稱指，卡拉斯也沒出席15日晚間大會舉辦的的歡迎晚宴，「因故無法赴會」。港媒南華早報則引述消息指，卡拉斯「因病」無法出席，改由Stacy Kihara率團參會。
雖然美方今年仍僅由國防武官出席論壇，但中美關係，乃至中美兩軍關係，都是這三天論壇上最受矚目的議題。
本報記者觀察，在16日晚間這場聚焦中美關係的閉門會議，中美雙方人員參與熱烈，在活動開始前，現場工作人員臨時搬來椅子增加座席。而在Stacy Kihara入場前，身邊可見論壇秘書處辦公室主任、解放軍軍事科學院研究員李抒音陪同在側。
這場會議由北京外國語大學國際關係學院院長謝韜主持，中方發言代表有中國社科院和平發展研究所所長王鴻剛，解放軍軍事科學院軍隊政治工作研究院研究員、大校馬衛防，解放軍軍事科學院戰爭研究院研究院、大校童真；美方代表有Stacy Kihara（代替卡拉斯）、美國昆西國家事務研究所東亞項目高級研究員史文（Michael Swaine）、美國北卡羅來納大學教授拉雷斯（Klaus Larres）、華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）。
記者還觀察到，16日上午主題為「局部衝突困境與解決之道」的第二次全體會議，伊朗武裝力量副總參謀長兼哈塔姆安比亞中央司令部副司令、准將穆罕默德．塔基．奧桑盧在台上發言，強調「中東事務必須由中東國家自主解決」時，Stacy Kihara人就坐在台下。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。