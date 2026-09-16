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直擊！美國防部官員未現身北京香山論壇 改由國防武官出席

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
美國駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara（左2）16日晚間代替國防部中國事務高級主任卡拉斯，出席主題為中美關係的閉門會議，與大陸學者、軍方進行交流，入場時身邊可見論壇秘書處辦公室主任、解放軍軍事科學院研究員李抒音（右2）陪同在側。記者陳宥菘／攝影
美國駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara（左2）16日晚間代替國防部中國事務高級主任卡拉斯，出席主題為中美關係的閉門會議，與大陸學者、軍方進行交流，入場時身邊可見論壇秘書處辦公室主任、解放軍軍事科學院研究員李抒音（右2）陪同在側。記者陳宥菘／攝影

大陸主辦的年度防務論壇，第13屆北京香山論壇15日至17日在北京舉行，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯（Cynthia Carras）率團出席，但據報因病無法出席，最終改由駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara參會，這也意味著今年美方參會層級與2025年持平，屬於低水平。

回顧近年參會的美方代表，2023年正是卡拉斯，2024年進一步提高層級，由副助理國防部長蔡斯（Michael Chase）率團，但是2025年突然降格，改由駐中國防武官阮遵（Tuan Nguyen）。今年原再派出卡拉斯代表，重回五角大廈負責中國政策的官員帶隊，規格回升。

不過，卡拉斯16日一整天都未現身會場，包括16日上午的開幕式也未見其蹤影。按大會手冊，卡拉斯16日晚間原將出席閉門學術會議，就「中美構建建設性戰略穩定關係的機遇與挑戰」與大陸學者、軍方進行交流，但本報記者現場直擊，儘管會議室桌上仍擺放有她的名字的桌牌，但卡拉斯直至會議室大門關上前都未現身，改由Stacy Kihara入座。

新加坡聯合早報稱指，卡拉斯也沒出席15日晚間大會舉辦的的歡迎晚宴，「因故無法赴會」。港媒南華早報則引述消息指，卡拉斯「因病」無法出席，改由Stacy Kihara率團參會。

雖然美方今年仍僅由國防武官出席論壇，但中美關係，乃至中美兩軍關係，都是這三天論壇上最受矚目的議題。

本報記者觀察，在16日晚間這場聚焦中美關係的閉門會議，中美雙方人員參與熱烈，在活動開始前，現場工作人員臨時搬來椅子增加座席。而在Stacy Kihara入場前，身邊可見論壇秘書處辦公室主任、解放軍軍事科學院研究員李抒音陪同在側。

這場會議由北京外國語大學國際關係學院院長謝韜主持，中方發言代表有中國社科院和平發展研究所所長王鴻剛，解放軍軍事科學院軍隊政治工作研究院研究員、大校馬衛防，解放軍軍事科學院戰爭研究院研究院、大校童真；美方代表有Stacy Kihara（代替卡拉斯）、美國昆西國家事務研究所東亞項目高級研究員史文（Michael Swaine）、美國北卡羅來納大學教授拉雷斯（Klaus Larres）、華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）。

記者還觀察到，16日上午主題為「局部衝突困境與解決之道」的第二次全體會議，伊朗武裝力量副總參謀長兼哈塔姆安比亞中央司令部副司令、准將穆罕默德．塔基．奧桑盧在台上發言，強調「中東事務必須由中東國家自主解決」時，Stacy Kihara人就坐在台下。

正在舉行的北京香山論壇16日晚間召開一場主題為中美關係的閉門會議，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯（Cynthia Carras）率團出席，但據因病無法出席，但會議室桌上仍擺放有她的名字的桌牌，最後由美國駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara代替她入座。記者陳宥菘／攝影
正在舉行的北京香山論壇16日晚間召開一場主題為中美關係的閉門會議，美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯（Cynthia Carras）率團出席，但據因病無法出席，但會議室桌上仍擺放有她的名字的桌牌，最後由美國駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara代替她入座。記者陳宥菘／攝影

美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團參加今年北京香山論壇，但據報「因病」無法出席，改由美國駐華大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara代表。記者陳宥菘／攝影
美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團參加今年北京香山論壇，但據報「因病」無法出席，改由美國駐華大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara代表。記者陳宥菘／攝影

美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團參加今年北京香山論壇，但據報「因病」無法出席，改由美國駐華大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara（圖中）代表。記者陳宥菘／攝影
美國原定由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團參加今年北京香山論壇，但據報「因病」無法出席，改由美國駐華大使館高級國防官員、准將Stacy Kihara（圖中）代表。記者陳宥菘／攝影

美國駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara 16日晚間代替國防部中國事務高級主任卡拉斯，出席主題為中美關係的閉門會議。記者陳宥菘／攝影
美國駐中國大使館國防武官、准將Stacy Kihara 16日晚間代替國防部中國事務高級主任卡拉斯，出席主題為中美關係的閉門會議。記者陳宥菘／攝影

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