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中美俄三巨頭若在APEC會晤 陸學者：發起全球倡議「促戰略穩定」契機

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
北京香山論壇16日下午舉行平行分組會議「場次二：大國關係與戰略穩定」場次中，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍擔任發言人。記者陳宥菘／攝影
北京香山論壇16日下午舉行平行分組會議「場次二：大國關係與戰略穩定」場次中，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍擔任發言人。記者陳宥菘／攝影

11月在大陸深圳登場的亞太經濟合作（APEC）峰會或將上演中美俄元首三方會晤。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍16日在北京香山論壇期間指出，大陸已分別和俄羅斯、美國達成「戰略穩定」，屆時可能是合適契機，由三國元首發起一項促進戰略穩定的全球倡議。

第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，達巍是16日下午平行分組會議「大國關係與戰略穩定」場次中的發言人之一，他在會中表示，中美在5月元首會議時，決定構建建設性的中美戰略穩定關係，而中國第一次簽署「戰略穩定」的文件是在2016年和俄羅斯簽署的，如今中美也達成戰略穩定的共識，等於中俄、中美之間都有了，「我不禁想到，今年晚些時候，如果中美俄三國元首在中國某一個城市會晤，可能是一個合適的契機，讓我們發起一項促進戰略穩定的全球倡議。」

展望下周即將登場的華府「川習會」，達巍預期「成果有限」，原因是川普政府未充分做好準備，「如果想要達成一致，需要雙邊都努力」。他指出，儘管基於五月北京峰會的經驗，中美官員或將在峰會前一周進行最後溝通協調，討論關稅、稀土、人工智慧首輪對話，以及在APEC、G20峰會的期待，仍難達成具體的成果。「但好消息是，今年會有4次（中美）峰會，即使每次只會帶來少量進展，還是能推動兩國關係向前發展」。

會後針對媒體詢問，中方將台灣問題視為底線，美方則視之為籌碼，雙方該如何彌合分歧？達巍直言「彌合不了」，因為雙方看法不同，因此不容易在台灣問題上取得很大的進展，只會小心試探。至於美國對台軍售，他推測峰會前「不會有」，「估計也不會這麼快」，但若美方推遲之後又賣了，中方將視形式與規模做出反應。

針對下周川習會，美國會不會在台灣問題上面做出讓步？美國籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如則向本報指出，川普政府意識到如果缺乏中國合作，解決不了現在全世界所面臨的比較大的問題，尤其是在烏克蘭危機、中東地區伊朗戰爭，且美國也不太想干涉亞太地區，如果爆發衝突的話，不一定會像介入中東地區那樣通過武力來解決問題。因此，她估計美國可能會在台灣問題上「保持比較克制的態度」，但預料中美在台灣問題不會有進展，也不會有退步，可能是保持現狀。

美國籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如在北京香山論壇期間受訪。記者陳宥菘／攝影
美國籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如在北京香山論壇期間受訪。記者陳宥菘／攝影

北京香山論壇16日下午平行分組會議「大國關係與戰略穩定」場次中，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍擔任發言人。記者陳宥菘／攝影
北京香山論壇16日下午平行分組會議「大國關係與戰略穩定」場次中，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍擔任發言人。記者陳宥菘／攝影

APEC 中美 戰略

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