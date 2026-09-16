中美俄三巨頭若在APEC會晤 陸學者：發起全球倡議「促戰略穩定」契機
11月在大陸深圳登場的亞太經濟合作（APEC）峰會或將上演中美俄元首三方會晤。北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍16日在北京香山論壇期間指出，大陸已分別和俄羅斯、美國達成「戰略穩定」，屆時可能是合適契機，由三國元首發起一項促進戰略穩定的全球倡議。
第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，達巍是16日下午平行分組會議「大國關係與戰略穩定」場次中的發言人之一，他在會中表示，中美在5月元首會議時，決定構建建設性的中美戰略穩定關係，而中國第一次簽署「戰略穩定」的文件是在2016年和俄羅斯簽署的，如今中美也達成戰略穩定的共識，等於中俄、中美之間都有了，「我不禁想到，今年晚些時候，如果中美俄三國元首在中國某一個城市會晤，可能是一個合適的契機，讓我們發起一項促進戰略穩定的全球倡議。」
展望下周即將登場的華府「川習會」，達巍預期「成果有限」，原因是川普政府未充分做好準備，「如果想要達成一致，需要雙邊都努力」。他指出，儘管基於五月北京峰會的經驗，中美官員或將在峰會前一周進行最後溝通協調，討論關稅、稀土、人工智慧首輪對話，以及在APEC、G20峰會的期待，仍難達成具體的成果。「但好消息是，今年會有4次（中美）峰會，即使每次只會帶來少量進展，還是能推動兩國關係向前發展」。
會後針對媒體詢問，中方將台灣問題視為底線，美方則視之為籌碼，雙方該如何彌合分歧？達巍直言「彌合不了」，因為雙方看法不同，因此不容易在台灣問題上取得很大的進展，只會小心試探。至於美國對台軍售，他推測峰會前「不會有」，「估計也不會這麼快」，但若美方推遲之後又賣了，中方將視形式與規模做出反應。
針對下周川習會，美國會不會在台灣問題上面做出讓步？美國籍學者、斯德哥爾摩國際和平研究所副高級研究員司樂如則向本報指出，川普政府意識到如果缺乏中國合作，解決不了現在全世界所面臨的比較大的問題，尤其是在烏克蘭危機、中東地區伊朗戰爭，且美國也不太想干涉亞太地區，如果爆發衝突的話，不一定會像介入中東地區那樣通過武力來解決問題。因此，她估計美國可能會在台灣問題上「保持比較克制的態度」，但預料中美在台灣問題不會有進展，也不會有退步，可能是保持現狀。
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