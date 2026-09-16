快訊

高雄校園爆持刀衝突…學生腹部遭20公分餐刀刺傷 教育局說話了

警政署督察室警官涉毒！旅館開房間忘記帶走吸食器 今移送北檢遭開鍘

亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦再揚言「懲獨」沈伯洋 陸委會：恐嚇的是所有台灣人民

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會16日晚間回應大陸國台辦再度揚言對沈伯洋「懲獨」一事表示，中共國台辦的說法就是在恐嚇，「恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民」。記者張鈺琪／攝影
陸委會16日晚間回應大陸國台辦再度揚言對沈伯洋「懲獨」一事表示，中共國台辦的說法就是在恐嚇，「恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民」。記者張鈺琪／攝影

大陸國台辦今（16）日稍早再度點名民進黨台北市長參選人沈伯洋，稱對列入「台獨頑固分子」清單者絕不姑息，將採取一切必要措施依法懲治、終身追責。對此，陸委會晚間回應，中共國台辦的說法就是在恐嚇，「恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民」。

陸委會16日傍晚以書面資料回應國台辦再度揚言對沈伯洋「懲獨」一事指出，「中共國台辦的說法就是在恐嚇，恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民。面對中共的恐嚇及分化，台灣內部應該團結一致」。

沈伯洋近日在東京出席活動和慢跑時被發現穿著防彈背心。他回應，「我只要出國都會穿」，上次出訪美國也幾乎全程穿著，「我們必須對選民負責，我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意，這樣才不會有什麼閃失。」

對此，國台辦發言人朱鳳蓮16日上午表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，祖國統一的大勢不可阻擋，「台獨頑固分子」已經是「窮途末路、驚弓之鳥」。對清單在列的「台獨頑固分子」，「我們絕不姑息，將採取一切必要措施，對其依法懲治終身追責」。

朱鳳蓮還說，「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」，充分暴露其「色厲內荏」的本質，執迷不悟、冥頑不化，必定難逃國家法律的嚴懲。

沈伯洋過去已多次遭大陸方面點名。國台辦2024年10月將他納入「台獨頑固分子」清單，並對黑熊學院及沈伯洋實施懲戒；2025年10月，重慶市公安局又以涉嫌「分裂國家犯罪」為由對他立案偵查。今年1月，陸官媒旗下社群平台公布其住處及工作場所衛星圖資與街道圖，陸委會當時予以譴責並要求下架。

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪東京皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪東京皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供

國台辦 沈伯洋 陸委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋赴日穿防彈背心 國台辦酸荒誕鬧劇、嘩眾取寵

被國台辦稱台獨分子 沈伯洋競辦：恰好回應外界關切

邱垂正指陸推對台「未統先治」戰略 國台辦回應了

台學者提「一國兩制台灣方案」 國台辦：越早越多討論越能帶來好處

相關新聞

王毅會伊朗外長...籲美伊重回談判、開放荷莫茲海峽

中東局勢持續緊張，大陸外交部長王毅16日與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會談，呼籲美伊保持理性克制、重回外交談判，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽，維護國際航道及能源運輸安全。阿拉奇則說，伊朗不希望衝突持續，希望重回外交解決渠道，同時堅定維護自身權益。

上海來台接洽雙城論壇官員降級 陸委會回應了

台北上海雙城論壇預計今年12月舉行，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。對此，陸委會副主委梁文傑16日回應，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

沈伯洋赴日穿防彈背心 國台辦酸荒誕鬧劇、嘩眾取寵

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日出訪日本，在東京街頭跑步時被發現穿著防彈背心，稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，對列入「台獨頑固分子」清單者「絕不姑息」，將採取一切必要措施依法懲治、終身追責；針對沈伯洋穿防彈背心一事，朱鳳蓮批評「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。

「阿信from China」引討論 國台辦：台藝人認同兩岸一家親是真情流露

五月天主唱阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動時，被工作人員介紹為「來自中國的阿信」，隨後另名男子提醒IShowSpeed不要提及相關話題，引發網上議論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日被問及台灣藝人參加活動是否需要作出政治表態時表示，越來越多台灣演藝人員表達對中華文化及「兩岸一家親」的認同，是「自然而然的真情流露」。

雙城論壇籌備卡關？陸官員赴台傳再遭封殺 國台辦：無理刁難不得人心

台北上海雙城論壇今年預計12月在台北舉行，台北市長蔣萬安日前已表示將籌辦。據了解，上海市台辦副主任李驍東原率團來台籌備論壇，但陸委會此次僅核准處長徐皓等較低層級官員來台。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局「無理刁難阻撓」論壇籌備工作，並稱雙城論壇已連續舉辦16年，是兩岸交流合作的重要平台。

陸委會示警「5類人」留意陸出入境新規 國台辦：危言聳聽誤導民眾

大陸出入境管理新規15日上路，陸委會副主委沈有忠日前示警，在陸台商、台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士等「5類人」赴陸可能面臨較高風險。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，陸委會所謂「5類人」的說法「完全是不存在的說法」，是危言聳聽誤導民眾，並稱新規是為規範出境入境管理、維護國家主權、安全及發展利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。