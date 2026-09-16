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王毅會伊朗外長...籲美伊重回談判、開放荷莫茲海峽

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外長王毅16日會見伊朗外長阿拉奇，呼籲美伊保持理性克制、重回外交談判，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽。圖為阿拉奇（左）5月6日訪問北京時會見王毅。路透
大陸外長王毅16日會見伊朗外長阿拉奇，呼籲美伊保持理性克制、重回外交談判，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽。圖為阿拉奇（左）5月6日訪問北京時會見王毅。路透

中東局勢持續緊張，大陸外交部長王毅16日與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會談，呼籲美伊保持理性克制、重回外交談判，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽，維護國際航道及能源運輸安全。阿拉奇則說，伊朗不希望衝突持續，希望重回外交解決渠道，同時堅定維護自身權益。

據大陸外交部網站16日消息，王毅在與阿拉奇會談時表示，當前中東形勢持續動盪，嚴重影響國際和平與發展。中國作為安理會常任理事國，願意為解決國際爭端發揮建設性作用。中伊兩國是全面戰略夥伴，中國也願與伊朗加強對話合作，維護好伊朗的正當權益。

王毅說，美伊戰事繼續延宕不符合當事方和國際社會共同利益。中方鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，盡快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。中方支持伊朗同海灣國家展開對話，尊重彼此領土主權和國家安全，以建設性方式維護地區共同利益。

王毅提到，中方敦促各方早日開放荷莫茲海峽，維護國際航道暢通安全及國際能源運輸和產供鏈穩定。中方不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢，呼籲各方停止使局勢進一步複雜化，通過對話談判解決問題。

王毅再指，當前形勢再次證明，中東地區既有安全架構並不完善，需要改革和加強。習近平在訪問埃及期間就此提出4點倡議，支持地區國家秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。中方歡迎地區國家就此進行的有益探索。在中東問題，中國將一如既往為和平穩定、勸和促談及公道正義貢獻。

王毅表示，中國對伊朗政策保持連續性和穩定性，在安理會和多邊平台上始終主持公道，反對使用武力，維護國際關係準則。中方願同伊方加強溝通協調，推動中伊關係取得新進展。

在陸方新聞通稿中，阿拉奇在會上通報了中東海灣地區最新形勢及伊方下步考慮，表示伊方不希望衝突持續下去，希望重回外交解決管道，同時堅定維護自身權益。

同時，他指，伊方認為美伊諒解備忘錄仍然有效，伊朗已同阿曼達成開放荷姆茲海峽的方案，美方應切實履行做出的各項承諾。伊方也願同地區國家開展對話協商，建立和發展睦鄰友好關係，推動地區早日恢復和平安寧。伊方歡迎並支持習近平提出的維護中東和平穩定4點主張以及促進地區共同安全4點倡議，願在此框架下同中方加強合作，期待中方為地區和平穩定發揮更大作用。

阿拉奇表示，伊朗高度重視同中國關係，願同中方繼續堅定相互支持，密切各層級往來，深化務實合作，共同應對挑戰，推動兩國關係持續深入發展。

伊朗 荷莫茲海峽 王毅

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