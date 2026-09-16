南海民主礁海域 中國公布地質調查船停留近一個月

中國官媒央視新聞報導，自然資源部中國地質調查局「海洋地質十號」船於8月11日至9月8日在南海民主礁（中國稱黃岩島）海域進行「多學科綜合地質調查」。

中國和菲律賓長年在南海爭議海域對峙。菲律賓海岸防衛隊（PCG）官員9月初曾指控中國調查船「海洋地質十號」未經菲方許可，在「菲律賓專屬經濟區」活動25天，其中約3週是在具爭議的民主礁12海里範圍內。

央視新聞今天報導，中國「海洋地質十號」船「融合多學科調查手段」，利用單道地震、重磁、走航海流、溫鹽深、地質取樣等方法，採集海洋水文、沉積地層、地球物理場等基礎資料，以及海水、海洋生物、海洋沉積物、海底岩石樣品。

報導宣稱，此行為進一步了解民主礁海域地質地球物理特徵及生態環境現狀，開展海底沉積物類型、地層結構、潛在地質災害、地質構造演化、海洋環境品質評價等研究，積累了可靠的第一手資料，也為中國「在黃岩島海域開展綜合治理提供了科學依據」。

中國以歷史依據聲索南海大部分海域，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及2016年南海仲裁裁決，主張可獨享專屬經濟區的資源。

雙方長年在爭議海域對峙，民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙等均是近年摩擦熱點。