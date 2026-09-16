林佳龍證實宿霧設辦事處 陸外交部：敦促菲律賓恪守一個中國原則

外交部長林佳龍近日證實將我方將在菲律賓宿霧設新的辦事處，大陸外交部發言人郭嘉昆16日對此表示，民進黨當局無論以何種形式搞所謂「外交突破」、服務「台獨」目的，都是枉費心機、注定失敗；中方並敦促菲律賓恪守一個中國原則，不得做任何傷害中菲關係的事情。

大陸外交部16日下午召開例行記者會。針對記者問及，林佳龍近日接受媒體採訪時證實，台灣正籌劃在菲律賓中部宿務省設立所謂「辦事處」，並稱希望藉此打造台灣經濟走廊。

郭嘉昆對此回應指，「我們想再次強調，民進黨當局無論怎麼勾連外部勢力，以何種形式搞所謂『外交突破』、服務『台獨』目的，都是枉費心機，注定失敗。」

郭嘉昆接著表示，中方也敦促菲律賓以實際行動恪守一個中國原則，不得做任何傷害中菲關係的事情。

此前，日經亞洲引述消息人士報導，台灣將在菲律賓南部的宿霧設立第2個準外交代表機構。而林佳龍15日接受廣播訪問時也證實相關消息，他表示，正推動在菲律賓新設宿霧辦事處，以推動台菲經濟走廊。他並稱都在進行中，都很順利。不過，林佳龍並未透露設處的時間點。

林佳龍指，他就任外長後積極推動對菲律賓的關係，雙方陸續達成免簽、避免雙重課稅等協議，促進觀光和商業往來；台菲在第一島鏈緊密依存，面對來自中國的壓迫，對美國友好，在安全和地緣政治上面對共同威脅，但同時雙方從觀光客、商務往來到供應鏈合作，都在成長，多設一個處，既可以服務更多人，還有助打造台菲經濟走廊。