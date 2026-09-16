快訊

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

陳建州心肌梗塞送醫手術 A-Lin密電范瑋琪揭最新近況

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍證實宿霧設辦事處 陸外交部：敦促菲律賓恪守一個中國原則

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外交部長林佳龍近日證實，正推動在菲律賓中部宿霧省設立辦事處，以推動台菲經濟走廊。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆16日表示，民進黨當局無論以何種形式搞所謂「外交突破」、服務「台獨」目的，都是枉費心機、注定失敗。圖／取自北京日報客戶端
外交部長林佳龍近日證實，正推動在菲律賓中部宿霧省設立辦事處，以推動台菲經濟走廊。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆16日表示，民進黨當局無論以何種形式搞所謂「外交突破」、服務「台獨」目的，都是枉費心機、注定失敗。圖／取自北京日報客戶端

外交部長林佳龍近日證實將我方將在菲律賓宿霧設新的辦事處，大陸外交部發言人郭嘉昆16日對此表示，民進黨當局無論以何種形式搞所謂「外交突破」、服務「台獨」目的，都是枉費心機、注定失敗；中方並敦促菲律賓恪守一個中國原則，不得做任何傷害中菲關係的事情。

大陸外交部16日下午召開例行記者會。針對記者問及，林佳龍近日接受媒體採訪時證實，台灣正籌劃在菲律賓中部宿務省設立所謂「辦事處」，並稱希望藉此打造台灣經濟走廊。

郭嘉昆對此回應指，「我們想再次強調，民進黨當局無論怎麼勾連外部勢力，以何種形式搞所謂『外交突破』、服務『台獨』目的，都是枉費心機，注定失敗。」

郭嘉昆接著表示，中方也敦促菲律賓以實際行動恪守一個中國原則，不得做任何傷害中菲關係的事情。

此前，日經亞洲引述消息人士報導，台灣將在菲律賓南部的宿霧設立第2個準外交代表機構。而林佳龍15日接受廣播訪問時也證實相關消息，他表示，正推動在菲律賓新設宿霧辦事處，以推動台菲經濟走廊。他並稱都在進行中，都很順利。不過，林佳龍並未透露設處的時間點。

林佳龍指，他就任外長後積極推動對菲律賓的關係，雙方陸續達成免簽、避免雙重課稅等協議，促進觀光和商業往來；台菲在第一島鏈緊密依存，面對來自中國的壓迫，對美國友好，在安全和地緣政治上面對共同威脅，但同時雙方從觀光客、商務往來到供應鏈合作，都在成長，多設一個處，既可以服務更多人，還有助打造台菲經濟走廊。

菲律賓 林佳龍 外交

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證實宿霧新設處 林佳龍：有助打造台菲經濟走廊

林佳龍證實將在宿霧設辦事處 藍質疑台菲協商時間點

台菲合作新突破？日媒：台灣有望在菲律賓宿霧增設辦事處

林佳龍稱「台美共管中國」 學者：聞所未聞

相關新聞

王毅會伊朗外長...籲美伊重回談判、開放荷莫茲海峽

中東局勢持續緊張，大陸外交部長王毅16日與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會談，呼籲美伊保持理性克制、重回外交談判，並敦促各方早日開放荷莫茲海峽，維護國際航道及能源運輸安全。阿拉奇則說，伊朗不希望衝突持續，希望重回外交解決渠道，同時堅定維護自身權益。

上海來台接洽雙城論壇官員降級 陸委會回應了

台北上海雙城論壇預計今年12月舉行，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。對此，陸委會副主委梁文傑16日回應，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

沈伯洋赴日穿防彈背心 國台辦酸荒誕鬧劇、嘩眾取寵

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日出訪日本，在東京街頭跑步時被發現穿著防彈背心，稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，對列入「台獨頑固分子」清單者「絕不姑息」，將採取一切必要措施依法懲治、終身追責；針對沈伯洋穿防彈背心一事，朱鳳蓮批評「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。

「阿信from China」引討論 國台辦：台藝人認同兩岸一家親是真情流露

五月天主唱阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動時，被工作人員介紹為「來自中國的阿信」，隨後另名男子提醒IShowSpeed不要提及相關話題，引發網上議論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日被問及台灣藝人參加活動是否需要作出政治表態時表示，越來越多台灣演藝人員表達對中華文化及「兩岸一家親」的認同，是「自然而然的真情流露」。

雙城論壇籌備卡關？陸官員赴台傳再遭封殺 國台辦：無理刁難不得人心

台北上海雙城論壇今年預計12月在台北舉行，台北市長蔣萬安日前已表示將籌辦。據了解，上海市台辦副主任李驍東原率團來台籌備論壇，但陸委會此次僅核准處長徐皓等較低層級官員來台。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局「無理刁難阻撓」論壇籌備工作，並稱雙城論壇已連續舉辦16年，是兩岸交流合作的重要平台。

陸委會示警「5類人」留意陸出入境新規 國台辦：危言聳聽誤導民眾

大陸出入境管理新規15日上路，陸委會副主委沈有忠日前示警，在陸台商、台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士等「5類人」赴陸可能面臨較高風險。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，陸委會所謂「5類人」的說法「完全是不存在的說法」，是危言聳聽誤導民眾，並稱新規是為規範出境入境管理、維護國家主權、安全及發展利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。