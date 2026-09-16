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上海來台接洽雙城論壇官員降級 陸委會回應了

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
台北上海雙城論壇預計12月舉行，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。陸委會16日回應，對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。記者張鈺琪／攝影
台北上海雙城論壇預計12月舉行，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。陸委會16日回應，對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。記者張鈺琪／攝影

台北上海雙城論壇預計今年12月舉行，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。對此，陸委會副主委梁文傑16日回應，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

本報記者15日就李驍東未獲核准來台一事詢問陸委會，當時未獲回應；16日再度詢問後，陸委會下午以書面資料作出上述回應。

本報稍早報導，上海踩線團15日抵台，進行3天2夜的籌辦及踩點行程。據本報掌握，原本上海方這次是由熟悉台灣事務的李驍東率團，但陸委會再度封殺，這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海團台辦主任、副主任層級被封殺後，陸委會又一次封殺行為，最後僅核准台辦處長、上海水務局、商委會主任層級來台。

大陸國台辦16日上午例行記者會也被問及此事。國台辦發言人朱鳳蓮表示，上海台北城市論壇已經連續舉辦16年，圍繞經濟、文化、科技、社會、體育、城市管理等多項議題達成了諸多的共識，並批評「民進黨當局無理刁難阻撓論壇的籌備籌辦工作，違背島內主流民意，不得人心。」

另有台媒追問，蔣萬安去年參加雙城論壇後，解放軍隔日即宣布對台軍演，雙城論壇對兩岸和平交流有起到什麼實質的作用？朱鳳蓮回應，「我想對這兩件事情做不必要的關聯是沒有意義的」，並重申雙城論壇已舉辦16年，是兩岸交流合作的重要平台。

雙城論壇 陸委會 上海

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