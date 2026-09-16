中日戰爭受害者遺屬提告6日企 日媒：恐成對日施壓手段

中日關係持續惡化之際，日媒報導，中日戰爭受害者遺屬等50人向河北省高院提告，要求6家日企賠償每人人民幣37萬元（約新台幣175萬元），另要求10家中日媒體刊登道歉聲明。報導分析，此案若獲受理，恐波及多家日企，成為對日施壓手段。

日本共同社報導，原告代理人透露，戰爭時期被強擄的中國籍受害者遺屬等50人，16日向河北省石家莊市高級人民法院提交訴狀，要求大成建設、日鐵礦業等6家日本企業，向受害者作出人均約人民幣37萬元的賠償。此外還要求至少在兩國10家媒體上刊文道歉。

報導指出，在中國，即便提交訴狀，也有法院不受理的情況。據悉，此次是否受理或將由大陸國家主席習近平等領導層作出最終判斷。

日相高市早苗去年11月在國會答詢中提出「台灣有事」論後，北京就對日本祭出一系列限制措施，兩國在外交、經貿及人文領域的交流陷入停擺。同時，北京也在歷史問題上加大對日指責力度。

基於此，共同社認為，若此次集體訴訟獲得受理，可能波及多家日本企業，中方也可能將此案作為對日施壓的新手段。

大陸官方多次表示，高市早苗涉台「錯誤言行」是當前中日關係面臨嚴重困難的最大癥結。日方應恪守中日四個政治文件精神，汲取歷史教訓，實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。