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中菲南海爭議未解 大陸自然資源部赴黃岩島展開地質調查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為黃岩島。路透
圖為黃岩島。路透

中菲南海僵局持續，大陸自然資源部中國地質調查局日前派「海洋地質十號」船，赴主權存在中菲爭議的黃岩島（我稱民主礁、菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）海域展開多學科綜合地質調查，採集海洋水文、沉積地層、地球物理場等數據及相關樣品。據悉，此次調查取得的資料可為在黃岩島海域開展綜合治理提供科學依據。

央視新聞報導，為全面掌握管轄海域基礎地質要素與生態環境狀況，大陸自然資源部中國地質調查局「海洋地質十號」船，於8月11日至9月8日在黃岩島海域開展多學科綜合地質調查。此次調查旨在全面掌握中國管轄海域基礎地質要素與生態環境狀況。

報導稱，此次調查融合多學科調查手段，利用單到地震、重磁、走航海流、溫鹽深、地質取樣等方法，採集海洋水文、沉積地層、地球物理場等基礎數據，以及海水、海洋生物、海洋沉積物、海底岩石樣品，為進一步摸清該海域地質地球物理特徵及生態環境現狀，開展海底沉積物類型、地層結構、潛在地質災害、地質構造演化、海洋環境質量評價等研究積累了可靠的第一手資料，也為中國在黃岩島海域開展綜合治理提供了科學依據。

黃岩島長期存在主權爭議，陸方稱黃岩島是中國固有領土，菲律賓則對該島礁提出主權聲索。近年來，雙方船隻及飛機多次在黃岩島附近發生對峙。共軍南部戰區9月2日曾組織海空兵力，在黃岩島及周邊海空域展開戰備警巡。

此前，央視新聞報導，8月以來，南部戰區持續加強黃岩島周邊海空域巡邏警戒，稱將進一步強化相關海空域管控力度，應對各類「侵權挑釁行徑」。

報導並稱，此次警巡期間，共軍首次展示「教-10」教練機掛載「霹靂-5」實彈驅離菲方飛機。陸媒觀察者網軍事評論員表示，「教-10」教練機低速性能較好，在跟監驅離菲方公務機改裝的軍機時具有優勢。

另，7月底，共軍曾派「教-10」掛載訓練彈前往黃岩島戰備警巡；4月底南部戰區赴黃岩島周邊展開戰備警巡時，亦有「轟-6」轟炸機掛彈。大陸媒體8月初另報導「轟-6」掛載4枚實彈前往黃岩島，軍事評論員張學峰分析稱，從外形判斷，相關飛彈可能是「鷹擊-12」反艦飛彈。

黃岩島 菲律賓 大陸

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