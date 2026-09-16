新加坡防長：相互依存不等於脆弱 還能在框架下競爭實現更好

新加坡國防部長陳振聲16日在北京香山論壇期間表示，人們很容易把相互依存視為一種脆弱性，但相互依賴、相互依存，能夠擴大不同國家之間共同利益的交匯點。即使無法開展合作，相互依存度高也能促進各方在一套共同認可的規則框架下開展競爭。競爭如果管控得好的話，可以讓各方都變得更好。

第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，16日上午開幕式後隨即舉行第1次全體會議，主題為「國際秩序與戰略穩定」，陳振聲以及越南、泰國防長、俄羅斯國防部副部長等人進行發言。

陳振聲表示，過去1年，全球安全困境不斷加劇，如何在增強自身安全的同時，又不削弱其他國家的安全，或者不加劇其他國家的不安？他對此分享3點基本原則，分別為：國內有信心，才有能力合作；彼此相互依存，就有更多動力合作；相互有信任，合作才能持久。

他指出，人們很容易把相互依存視為一種脆弱性，但相互依賴、相互依存，能夠擴大不同國家之間共同利益的交匯點。即使無法開展合作，相互依存度高的話，至少也能夠促進各方在一套共同認可的規則框架下開展競爭。競爭如果管控的好的話，可以讓我們各方都變得更好。

陳振聲說，「要走出安全的困境，我們必須重新思考勝利究竟意味著什麼？對一些人來說，勝利意味著在火力上壓制對手，在持久力上拖垮對手，但在今天這樣的世界，勝利是依靠榜樣，而不是力量的示範來贏得世界。」

要做到這點，陳振聲提出3點建議。首先，我們都應當充分認識到相對實力的變化也會改變各方的認知，一個國家對世界的認知和看法，很大程度上取決於自身所處的位置。小國天然具有更強的不安全感，需要更多安全保障和信心，大國因此需要承擔更多的責任。

陳振聲說，二是以戰略耐心增進互信，並非所有的努力都需要向外界展示，並非所有的優勢都必須立即運用，也並非面對每次挑釁都必須做出回應。

陳振聲續指，三是不斷尋找具體而務實的方式，共同創造價值。每個國家應該首先考慮自身的國家利益，而外交的目的並不是否定各自的國家利益，而是尋找彼此利益的交匯點，並在共同利益的空間內開展實實在在的合作。他稱，新加坡與中國儘管在一些觀點和意識形態形態上存在差異，但仍能在共通點上開展互利合作。

陳振聲最後說，新加坡歡迎中國致力於成為負責任的大國，中國的軍事現代化取得了長足的進展。隨著解放軍即將迎來建軍百年，解放軍在促進地區穩定方面具有很大的潛力，可以發揮更加積極的作用。