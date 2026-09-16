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雙城論壇上海來台接洽官員傳降級 陸委會：綜合各種因素判斷
針對媒體報導，上海方面昨天獲准來台踩線（預先接洽）的官員降為市台辦處長級官員，大陸委員會副主委兼發言人梁文傑今天表示，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來台灣的也不是只有上海。對於各種申請案，政府會綜合情勢和各種因素加以判斷。
另一方面，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天對此說，「上海、台北城市論壇」（雙城論壇）已連續舉辦16年，針對經濟、文化、科技、社會、體育、城市管理等多項議題「達成了諸多共識」，成為「兩岸交流合作的重要平台」。
現場有台灣媒體追問，台北市長蔣萬安2025年參加完雙城論壇後，共軍隔一天馬上宣布舉行對台軍演，雙城論壇對兩岸和平交流有起到什麼實質的作用？中國大陸要怎麼讓台灣人相信，兩岸交流能夠促使台海降溫、兩岸和平？
朱鳳蓮在回應時聲稱，「對於這兩件事情做不必要的關聯是沒有意義的」。她並重申雙城論壇的舉辦意義，並希望這一平台能繼續發揮應有作用。
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