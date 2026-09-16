沈伯洋赴日穿防彈背心 國台辦酸荒誕鬧劇、嘩眾取寵

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日出訪日本，在東京街頭跑步時被發現穿著防彈背心，稱因遭大陸通緝而需格外注意自身安全。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，對列入「台獨頑固分子」清單者「絕不姑息」，將採取一切必要措施依法懲治、終身追責；針對沈伯洋穿防彈背心一事，朱鳳蓮批評「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」。

國台辦16日上午召開例行記者會，朱鳳蓮表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，祖國統一的大勢不可阻擋，台獨頑固分子已經是窮途末路驚弓之鳥。對清單在列的台獨頑固分子，「我們絕不姑息，將採取一切必要措施，對其依法懲治終身追責」。

朱鳳蓮還指，「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」，充分暴露其色厲內荏的本質，執迷不悟、冥頑不化，必定難逃國家法律的嚴懲。

針對台媒追問，沈伯洋曾表示若選上台北市長後是否敢參加雙城論壇，他自嘲大陸或會替他改名，把人字旁的伯改成木字旁的柏，讓他順利入境。朱回應，大家看到沈伯洋之流「頻繁地上演荒誕的鬧劇，譁眾取寵」。

朱並提到，沈伯洋曾表示「大家覺得當兵是在浪費時間」，「這種人一方面向台灣民眾，特別是青少年兜售台獨主張，鼓吹『以武拒統』，全民皆兵，鼓動別人家的孩子去上戰場當炮灰」。另一方面，「自己又躲在後面企圖獲利，甚至也準備隨時準備開溜」，「虛偽的面目和醜陋的行徑令人不齒」。

此前，沈伯洋針對近日在東京出席活動和慢跑時穿著防彈背心回應指出，「我只要出國都會穿」，上次出訪美國也幾乎全程穿著，「我們必須對選民負責，我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意，這樣才不會有什麼閃失。」