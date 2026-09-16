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雙城論壇籌備卡關？陸官員赴台傳再遭封殺 國台辦：無理刁難不得人心

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上海市台辦副主任李驍東原率團來台籌辦雙城論壇，傳遭陸委會「降級審查」，最終僅核准處長徐皓等層級官員來台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日批評民進黨當局「無理刁難阻撓」論壇籌備工作。圖／截自中國網直播
上海市台辦副主任李驍東原率團來台籌辦雙城論壇，傳遭陸委會「降級審查」，最終僅核准處長徐皓等層級官員來台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日批評民進黨當局「無理刁難阻撓」論壇籌備工作。圖／截自中國網直播

台北上海雙城論壇今年預計12月在台北舉行，台北市長蔣萬安日前已表示將籌辦。據了解，上海市台辦副主任李驍東原率團來台籌備論壇，但陸委會此次僅核准處長徐皓等較低層級官員來台。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局「無理刁難阻撓」論壇籌備工作，並稱雙城論壇已連續舉辦16年，是兩岸交流合作的重要平台。

國台辦16日上午召開例行記者會。有台媒提問指出，今年雙城論壇表定在台北舉行，傳出熟悉台灣事務的李驍東原本率團來台踩線，被陸委會「降級審查」封殺卡關來台，最終僅核准處長及局處主任層級入境。

朱鳳蓮回應，上海台北城市論壇已經連續舉辦16年，圍繞經濟、文化、科技、社會、體育、城市管理等多項議題達成了諸多的共識，取得豐碩的成果，得到兩市市民兩岸同胞的普遍肯定，成為兩岸交流合作的重要平台。

朱鳳蓮接著說，「民進黨當局無理刁難阻撓論壇的籌備籌辦工作，違背島內主流民意，不得人心。」

隨後，另名台媒記者追問，蔣萬安2025年參加完雙城論壇之後，中共解放軍隔日即宣布對台軍演。「雙城論壇對兩岸和平交流有起到什麼實質的作用？大陸方面要怎麼讓台灣人相信兩岸交流能夠促使台海降溫，兩岸和平？」

朱鳳蓮對此表示，「我想對這兩件事情做不必要的關聯是沒有意義的」，並重申雙城論壇已舉辦16年是兩岸交流合作的重要平台，「我們也希望這樣的平台能夠繼續發揮應有的作用」。

本報稍早報導，蔣萬安日前表示，今年預計12月舉辦雙城論壇。據了解，為籌辦雙城論壇的上海踩線團15日抵台踩點，但二度遭陸委會封殺來台官員層級，原上海台辦副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海團台辦主任、副主任層級被封殺後，再度封殺李驍東來台北，僅准台辦處長、上海水務局、商委會主任層級入台。

去年12月28日，台北市長蔣萬安在雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。聯合報系資料照
去年12月28日，台北市長蔣萬安在雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。聯合報系資料照

雙城論壇 國台辦 李驍東

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