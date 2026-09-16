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陸委會示警「5類人」留意陸出入境新規 國台辦：危言聳聽誤導民眾

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」15日正式生效。圖為天津濱海國際機場第一航廈移民管理處。新華社
大陸出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」15日正式生效。圖為天津濱海國際機場第一航廈移民管理處。新華社

大陸出入境管理新規15日上路，陸委會副主委沈有忠日前示警，在陸台商、台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士等「5類人」赴陸可能面臨較高風險。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，陸委會所謂「5類人」的說法「完全是不存在的說法」，是危言聳聽誤導民眾，並稱新規是為規範出境入境管理、維護國家主權、安全及發展利益。

大陸國台辦16日上午召開例行記者會。有陸媒提問，大陸國務院關於出境入境管理的規定於9月15日施行，陸委會近日示警台灣5類人前往大陸要留意出入境風險。

朱鳳蓮回應，大陸國務院關於出境入境管理的規定的推出與實施，是為了規範出境入境管理，保障出境入境人員的合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。

朱認為，規定主要健全出境安全風險防範制度，明確出境入境申請事由應當真實、合法，規範出境入境中介服務等。該規定有利於維護兩岸民眾往來的合法權益，為台灣同胞往來大陸營造更好的法治環境。她強調，廣大台灣同胞合法合規往來大陸旅遊、探親、參訪、交流，一定會乘興而來，盡興而歸。

朱鳳蓮批評，陸委會所謂的示警5類人這種說法，完全是不存在的說法，「民進黨當局危言聳聽，造謠抹黑，誤導民眾，用心險惡」，處心積慮禁限兩岸交流往來，用打壓、恐嚇、造謠等手段阻擋兩岸同胞走近走親，害怕他們製造的「信息繭房」不斷被戳破、構建的虛假「台獨」敘事不斷被揭穿。

朱稱，今年1至6月台灣同胞來大陸285萬人次，年比增長24.9%，「往來兩岸的台灣同胞絡繹不絕，以最明確的行動證明民進黨當局禁限阻撓的荒謬可笑。」

大陸國務院7月31日公布《國務院關於出境入境管理的規定》，自9月15日起施行。沈有忠14日表示，針對大陸的出入境管理新規施行，「基本上我們觀察這個法律的內容，還是要提出一些警示」，並指在陸台商、台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士等「5類人」，未來赴陸可能要多一層風險考量。

他指，過去陸委會提出5類人在出入境時會有比較高的風險，這5類國人未來赴陸時，可能要多一層風險考量，也千萬要記得赴陸前能夠上網做登錄，這樣就能多一分安全保障。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，大陸出入境管理新規是為規範出境入境管理、保障出入境人員合法權益，並稱陸委會示警赴陸「5類人」有風險的說法「完全是不存在的說法」。圖／截自中國網直播
大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，大陸出入境管理新規是為規範出境入境管理、保障出入境人員合法權益，並稱陸委會示警赴陸「5類人」有風險的說法「完全是不存在的說法」。圖／截自中國網直播

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