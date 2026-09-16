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川習會前陸要求美暫緩對台軍售？國台辦：反對立場一貫明確

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本共同社近日報導，中方要求美方不要在美中領導人會談前批准對台軍售，否則大陸國家主席習近平可能暫不訪美。大陸國台辦16日回應，「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，立場一貫、明確」。圖／截自中國網直播
日本共同社近日報導，中方要求美方不要在美中領導人會談前批准對台軍售，否則大陸國家主席習近平可能暫不訪美。大陸國台辦16日回應，「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，立場一貫、明確」。圖／截自中國網直播

今年川習二會預計24日登場，共同社近日引述多名美中關係消息人士報導，中方要求美方不要在美中領導人會談前批准對台軍售，否則大陸國家主席習近平可能暫不訪美。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，堅決反對美國向台灣軍售的立場是一貫且明確的。

國台辦16日上午召開例行記者會，有台灣媒體提問，日本共同社近日引述多名美中關係消息人士指出，中方已要求美方不要在會談前新批准對台灣的武器出售。報導並稱，中方表示若美方批准，習近平則暫不訪美。而朱鳳蓮對此僅簡短作出上述表態，重申「我們（陸方）堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。」

此外，陸媒提問稱，七國集團（G7）峰會今年再次強調台海和平穩定的重要，反對任何片面改變現狀行為，主張透過和平對話解決問題，有論者認為，這顯示西方國家拒絕給台灣改變現狀的空白支票。

朱回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，不容他人指手畫腳，解決台灣問題，「是中國人自己的事」，「破壞台海和平穩定、導致台海局勢緊張的根源，是民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，不斷進行謀『獨』挑釁。」

朱鳳蓮強調，維護台海和平穩定，就必須堅決反對「台獨」分裂，中方希望有關國家嚴格恪守一個中國原則，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤訊號。

朱再指，台海真正的現狀是，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，她稱民進黨當局唯有放棄「台獨」分裂企圖，停止謀「獨」挑釁，承認九二共識，兩岸才能恢復溝通接觸，「台海和平穩定和兩岸關係和平發展才有基本保障。」

國台辦 川習會 川習

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