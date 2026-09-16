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邱垂正指陸推對台「未統先治」戰略 國台辦回應了

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸委會主委邱垂正近日表示，研判習近平明年進入第4任期後，北京對台政策將採「未統先治」策略。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實不容改變，並稱「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。圖／截自中國網直播
陸委會主委邱垂正近日表示，研判習近平明年進入第4任期後，北京對台政策將採「未統先治」策略。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上表示，「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實不容改變，並稱「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。圖／截自中國網直播

陸委會主委邱垂正近日指，大陸透過行政與司法管轄內政化、國際體系一中原則化、對台民眾實行國民待遇化，以及離島與大陸沿海城市融合發展化等「四大手段」，推動未統一先行使管轄權戰略。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，「兩岸同屬一中事實不容改變」，台灣的前途命運只能也須有包括台灣人在內的14億中國人民共同決定，並稱「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

大陸國台辦16日上午召開例行記者會。有大陸媒體提問指出，邱垂正近日稱，大陸透過行政與司法管轄內政化、國際體系一中原則化、對台民眾實行國民待遇化、離島與大陸沿海城市融合發展化等四大手段，對台推動未統一先行使管轄權戰略，台灣立場是堅持台灣的未來必須由2300萬台灣人民共同決定，請問對此有何評論？

朱鳳蓮表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實不容改變，祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

朱鳳蓮稱，「台灣的前途命運只能也必須有包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定」，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒絕承認體現一個中國原則的九二共識，處心積慮干擾阻撓兩岸交流，完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的兩岸主流民意，遭到兩岸民眾的共同反對。

朱鳳蓮強調，陸方的對台方針政策是明確的、一貫的，一個中國原則和九二共識，堅決的反對台獨分裂和外部勢力干涉，持續的推動兩岸交流合作，融合發展，增進台胞利益福祉，堅定推進祖國統一進程。

此外，針對陸媒問及，民進黨近日稱「破壞兩岸和平的是大陸」相關言論，朱鳳蓮表示，民進黨一向是慣於顛倒黑白，甩鍋卸責，倒打一耙。「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史事實，也是法理現實。」

她接著說，正是在體現一個中國原則的九二共識基礎上，兩岸才得以進行協商談判，並達成一系列惠及兩岸同胞的成果。民進黨上台之後，頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面損害了兩岸的協商政治基礎，導致兩岸制度化協商談判和聯繫溝通機制停擺。

朱指，兩岸關係和平發展成果不斷流失，台海和平穩定不斷受到威脅。民進黨當局還變本加厲阻撓禁限兩岸人員往來和各領域的交流合作，嚴重損害台胞的切身利益，遭到島內各界的反對和批評，「奉勸民進黨當局停止政治操弄，多傾聽島內民眾和業界人士的呼聲，多做有利於兩岸關系發展和增進兩岸同胞福祉的事。」

邱垂正 國台辦 對台

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