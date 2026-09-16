台學者提「一國兩制台灣方案」 國台辦：越早越多討論越能帶來好處

國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤日前撰文探討「一國兩制台灣方案」，陸委會副主委梁文傑稱，李其澤提出的民主選舉制度不變、司法終審權、中共不能駐軍及台灣保有自衛軍力等條件，「我看中共一條都不會同意」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日說，歡迎台灣民眾就「兩制」台灣方案提出意見建議，並批評民進黨當局阻礙兩岸民眾就兩岸前途發展交換意見。

國台辦16日上午召開例行記者會。有陸媒提問，對於國台辦發言人回應台灣彰化師範大學一位副教授提出探討「一國兩制」台灣方案，表示樂見台灣民眾討論，陸委會稱，文中提出的數項條件大陸一條都不會同意。請問對此有何評論？

朱鳳蓮回應，「祖國統一的大勢滾滾向前，不可阻擋，實現兩岸和平統一是中華民族之福」。朱表示，「我們歡迎台灣同胞各抒己見、集思廣益，為『兩制』台灣方案提出具體意見建議」，「台灣同胞越早討論、越多討論『兩制』台灣方案的具體內容，就越能為台灣經濟社會發展帶來更多機遇，越能為自身帶來更多好處。」

朱指，民進黨當局出於「台獨」分裂本質，將謀求政治私利凌駕於台灣同胞追求利益福祉之上，對兩岸民眾為兩岸的前途發展交換意見設置障礙，居心險惡，不得人心。

日前，李其澤在社群平台發表文章探討「一國兩制台灣方案」引起討論。對此，國台辦發言人陳斌華10日聲稱，樂見越來越多台灣民眾了解、討論「一國兩制台灣方案」內容，通過各種方式建言獻策。

同天梁文傑表示，「李其澤教授的文章我有看了，覺得滿有趣的」，文章的出發點是，如果北京連讓台灣有最大限度的自治保障都不願意的話，任何方案對台灣而言都不具有可信度。文中主張，中共必須要承諾台灣民主選舉制度不變、必須要有司法終審權、中共不能駐軍、台灣要有自衛軍力等。

梁稱，「這幾點我看中共一條都不會同意」，並指中共現在的想法是把香港經驗用在台灣，先統一再處理，不服就抓去改造。

梁說，李其澤也提到，最困難的是中共要如何保障未來不會翻臉不認人，而相應做法是在中共憲法中寫明台灣特殊定位。梁認為，相信李其澤自己也清楚，只要共產黨還是絕對領導，憲法的制度設計是無法約束中共的。他並強調，台灣的自由民主是台灣人民奮鬥得來的，必須要自己保衛，只要中共還維持絕對領導，想要中共做什麼保證都是緣木求魚。