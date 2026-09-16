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未提台灣！香山論壇開幕 陸防長董軍：高度警惕霸權主義、軍國主義

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，16日上午舉行開幕式。記者陳宥菘／攝影
第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，16日上午舉行開幕式。記者陳宥菘／攝影

第13屆北京香山論壇16日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍在主旨發言中提出堅持以新安全觀凝聚共識、以多邊主義守護全球穩定等六點看法，並表示要對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異保持高度警惕，不放任縱容，但罕見未提及台灣。

董軍表示，當今世界百年變局加速演進，全球治理進入不進則退的關鍵階段，國際安全處於脆弱時刻，面對日益增多的挑戰，亟待完善全球安全治理，各國人民更期盼走出一條對話而非對抗、結伴而非結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

董軍接著提出六點看法。一是以新安全觀凝聚共識。共同、综合、合作、可持續的全球安全觀主張尊重和保障每一個國家的安全，通過政治對話、和平談判來實現安全，通過發展來化解矛盾。

董軍指出，二是以多邊主義守護全球穩定。在世界動盪變革的當下，維護穩定更加需要公正合理、均衡有效的安全治理體系。「大國」應當帶頭擔當，中小國家積極貢獻力量，聯合國應發揮應有的作用。

他強調，要構建均衡、有效、可持續的地區安全架構，兼顧域內各國的合理安全關切，「支持地區國家自主掌握前途命運，不受外人強加的干涉」。要保障大小國家平等參與安全治理，提升發展中國家的話語權。

董軍表示，三是以歷史清醒防範風險，我們要銘記歷史教訓，「對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異，保持高度警惕，不放任縱容」，不姑息為謀私利和圈子利益，而圖謀綁架地區國家整體利益的挑釁行徑，齊心協力予以規制。

董軍說，四是以對話協商化解爭端矛盾，武力解決不了矛盾，「強權施壓」只會加劇裂痕，製造更多困難，對話協商是唯一的正確之路。國際社會應當尊重當事方的主權和意願，堅決反對拉幫結伙、火上澆油的行為。他強調，中方願繼續為和平解決爭端發揮建設性作用。

董軍指出，五是以共同發展打牢基礎。全球南方國家應把握發展機遇和主動權，不斷提升自身抗風險能力。六是以行動導向深化合作。中國軍隊願同各方一道打造更多的可視成果，並發揮高層溝通的牽引作用，帶動智庫院校、中青年軍官、一線部隊等全方位的合作。

董軍提到中國軍隊建軍將滿百年，正在加快推進現代化建設，願同各方分享建軍治軍的經驗和理念，拓展相互間的聯演聯訓、人員培訓、裝備技術等領域的務實合作。並將強化新興領域的安全治理，積極開展人工智慧、外太空、深海等領域的安全對話，加強風險研判、經驗共享和規則制定。中方也將持續拓展維和、護航、反恐等合作的深度和廣度。

第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行，論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，有近100個國家、地區和國際組織官方代表團，以及中國專家學者參會，包括60多名部級和軍隊總參謀長級以上代表與會。

第13屆北京香山論壇16日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍進行主旨發言。記者陳宥菘／攝影
第13屆北京香山論壇16日上午舉行開幕式，大陸國防部長董軍進行主旨發言。記者陳宥菘／攝影

軍國主義 董軍 國防

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