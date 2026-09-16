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習近平矢言破除「學閥」 港媒估還有一批學術大老會被查處

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
港媒《明報》稱，大陸大專院校近期接連傳出學術打假事件，部分學術圈存在論文造假、資源壟斷及拉幫結派等問題，相信還會有一批學術大老被查處。圖為北京人民大會堂。新華社
港媒《明報》稱，大陸大專院校近期接連傳出學術打假事件，部分學術圈存在論文造假、資源壟斷及拉幫結派等問題，相信還會有一批學術大老被查處。圖為北京人民大會堂。新華社

中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，要求破除「圈子文化」和「學閥」做派。港媒《明報》16日「中國透視」專欄指，大專院校近期接連傳出學術打假事件，凸顯學術圈存在論文造假、資源壟斷及拉幫結派等問題，該專欄並提及近年落馬的前中南大學校長張堯學，稱其曾涉及在授予學術稱號、榮譽表彰等工作中為他人謀利並收受財物，該文並稱，相信還會有一批學術大老被查處

該專欄提及，在中美科技戰背景下，基礎研究已成為兩國競爭的關鍵核心與「卡脖子」領域。習近平今年五一假期前夕到上海，首次召開高規格的「加強基礎研究座談會」並發表講話，強調以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升中國原始創新能力，打牢科技強國建設根基。

文章認為，習近平在最新《求是》上的全文，有更多細節值得注意。其中習強調「要成為世界科技強國，基礎研究必須搞上去」，並談了5點意見，首先是充分認識加強基礎研究的重要性、緊迫性。他承認與世界科技強國相比，中國基礎研究仍存在差距，要增強危機感和緊迫感。

另外，習近平要求優化基礎研究系統布局，「明確主攻方向和重點領域，統籌推進原始創新和關鍵核心技術攻關」，「整合資源推進原創性顛覆性創新」，支持科技領軍企業參與基礎研究項目，並加強數學、物理、化學、生物、天文、地理等基礎學科建設，關注扶持冷門學科。

從DeepSeek梁文鋒到Kimi楊植麟，中國科技英才輩出。習近平表示，青年人才是基礎研究的生力軍，要全鏈條接續培養青年人才隊伍，支持他們挑大梁、當主角。

此外，文章表示，習近平強調要加強科研誠信建設，堅決懲治科研腐敗，破除「圈子文化」和「學閥」做派，切實扭轉「唯論文、唯頂刊、唯帽子、唯獎項」傾向。

港媒該文列舉，最近學術打假博主「耿同學」踢爆大陸多所頂尖高校學者的論文造假，正顯示學術圈的上述弊端。為了在《自然》等國際期刊發表論文、為獲學術光環和經費，頂著「長江學者」、「傑青」（國家傑出青年科學基金獲得者）、院長等頭銜的知名學者不惜造假，壟斷資源，拉幫結派，論文多由門生操作，自己只是掛名。

港媒亦分析，習近平矢言破除「學閥」做派，相信還會有一批學術大老被查處，並舉已落馬的前中南大學校長、中國工程院院士張堯學為典型「學閥」，被公布的罪狀包括在幹部選拔任用、授予學術稱號、榮譽表彰等工作中為他人謀取利益並收受財物。

習近平 查處 中共

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