北京香山論壇晚宴 韓正：陸始終是和平力量、反對軍國主義復活

第13屆北京香山論壇今天上午將舉行開幕式，在此之前，歡迎晚宴15日晚間先舉行，大陸國家副主席韓正出席並在致詞中提出反對干涉內政，防止世界退回叢林法則等四點建議，強調大陸「始終是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道」。他還說大陸「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。中共中央軍委副主席張升民、大陸國防部長董軍亦出席歡迎晚宴。

本次晚宴並未公開，新華社報導，出席論壇的近100個國家、地區和國際組織官方代表等參加晚宴。韓正出席並致詞，中共中央軍委副主席張升民、國防部長董軍亦出席歡迎晚宴。去年則由時任中央政治局委員、中央軍委副主席的張又俠致詞，但張又俠已在今年1月落馬。

韓正致詞表示，當前國際形勢變亂交織，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，「世界多極化、經濟全球化的大勢不可逆轉」，各國人民要求實現發展和安全的願望更加迫切，追求國際公平正義的呼聲更加強烈。

韓正提出四點建議。一是堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持主權平等，反對干涉內政，反對動輒使用武力或以武力相威脅，防止世界退回弱肉強食的叢林法則；

二是堅持真正的多邊主義，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，尊重各國合理安全關切，構建更具包容性、公平性、可持續性的全球治理模式；

三是堅持通過對話協商化解分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，以對話增互信、解紛爭、促安全，防止衝突升級和蔓延；

四是堅持以人為本、科技向善，面對蓬勃發展的新興技術，要加快完善人工智能、網路空間、外空等新興領域治理規則，加強開放合作，服務全球和平與發展事業。

韓正強調，大陸「始終是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道」，以實際行動支持推進國際和平事業，帶頭做世界和平的「穩定器」；大陸「始終是正義的力量，堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展；大陸始終是進步的力量，攜手推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行。本屆論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，期間將安排4場全體會議、8場平行分組會議等，討論大國關係與戰略穩定等議題。16日上午開幕式，董軍預計致開幕詞，在後續全體會議上，包括新加坡防長陳振聲、越南防長潘文江等將發言。