快訊

工程師出軌被抓包「婚前發現當喜事辦」 律師點頭：錯的婚姻更貴

伊朗曾狂轟美軍中東基地！匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

聽新聞
0:00 / 0:00

北京香山論壇晚宴 韓正：陸始終是和平力量、反對軍國主義復活

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
第13屆北京香山論壇歡迎晚宴15日晚間舉行，大陸國家副主席韓正出席並致詞。新華社
第13屆北京香山論壇歡迎晚宴15日晚間舉行，大陸國家副主席韓正出席並致詞。新華社

第13屆北京香山論壇今天上午將舉行開幕式，在此之前，歡迎晚宴15日晚間先舉行，大陸國家副主席韓正出席並在致詞中提出反對干涉內政，防止世界退回叢林法則等四點建議，強調大陸「始終是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道」。他還說大陸「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。中共中央軍委副主席張升民、大陸國防部長董軍亦出席歡迎晚宴。

本次晚宴並未公開，新華社報導，出席論壇的近100個國家、地區和國際組織官方代表等參加晚宴。韓正出席並致詞，中共中央軍委副主席張升民、國防部長董軍亦出席歡迎晚宴。去年則由時任中央政治局委員、中央軍委副主席的張又俠致詞，但張又俠已在今年1月落馬。

韓正致詞表示，當前國際形勢變亂交織，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，「世界多極化、經濟全球化的大勢不可逆轉」，各國人民要求實現發展和安全的願望更加迫切，追求國際公平正義的呼聲更加強烈。

韓正提出四點建議。一是堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持主權平等，反對干涉內政，反對動輒使用武力或以武力相威脅，防止世界退回弱肉強食的叢林法則；

二是堅持真正的多邊主義，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，尊重各國合理安全關切，構建更具包容性、公平性、可持續性的全球治理模式；

三是堅持通過對話協商化解分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，以對話增互信、解紛爭、促安全，防止衝突升級和蔓延；

四是堅持以人為本、科技向善，面對蓬勃發展的新興技術，要加快完善人工智能、網路空間、外空等新興領域治理規則，加強開放合作，服務全球和平與發展事業。

韓正強調，大陸「始終是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道」，以實際行動支持推進國際和平事業，帶頭做世界和平的「穩定器」；大陸「始終是正義的力量，堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展；大陸始終是進步的力量，攜手推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

第13屆北京香山論壇將於9月15日至17日在北京舉行。本屆論壇主題為「凝聚穩定共識 同促安全治理」，期間將安排4場全體會議、8場平行分組會議等，討論大國關係與戰略穩定等議題。16日上午開幕式，董軍預計致開幕詞，在後續全體會議上，包括新加坡防長陳振聲、越南防長潘文江等將發言。

北京 和平 軍國主義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北京香山論壇揭幕！美出席層級回升 日不僅未獲邀恐還得挨轟

北京香山論壇今登場 美國出席層級提升日本官方未獲邀

北京香山論壇登場 港媒：日本官員未獲邀

對台軍售激烈交鋒！北京香山論壇登場 陸學者勸美方「要小心了」

相關新聞

陸經濟失衡…科技熱內需冷 8月工業增加值年增5.2%優於預期

大陸國家統計局公布，8月工業增加值年增5.2%，優於市場預期。8月社會消費品零售總額年增0.4％，探三個月新低；今年1-8月固定資產投資衰退7.2%，為2020年4月以來最大降幅。儘管8月工業產出成長加快，但消費疲軟和投資持續下滑，科技熱、內需冷的經濟失衡情況加深。

北京香山論壇揭幕！美出席層級回升 日不僅未獲邀恐還得挨轟

大陸主辦的年度防務論壇第十三屆北京香山論壇昨日揭幕，活動以「凝聚穩定共識，同促安全治理」為主題，今日上午八點半將舉行開幕式，預料大陸國防部長董軍將致開幕詞。外媒研判，考量大陸國家主席習近平下周將訪美，可能降低對美火力，轉而將日本視為主要批評目標。而美國今年參加論壇的級別重新拉回五角大廈政策層，但日本據報沒有官員受邀。

北京管制出境鎖定AI人才 專家警告恐退至「毛澤東時代」嚴管模式

金融時報報導，中國大陸出入境新規「國務院關於出境入境管理的規定」十五日生效，北京進一步收緊公民出國，並將違反出口管制、可能危害產業或科技安全列為限制出境依據，ＡＩ和晶片等敏感科技產業高階主管、研究人員恐面臨更高的出境限制風險。分析人士警告，中國大陸恐退至「毛澤東時代」管控模式，出國不再是個人權利，而成為必須獲得批准才能享有的特權。

北京香山論壇晚宴 韓正：陸始終是和平力量、反對軍國主義復活

第13屆北京香山論壇今天上午將舉行開幕式，在此之前，歡迎晚宴15日晚間先舉行，大陸國家副主席韓正出席並在致詞中提出反對干涉內政，防止世界退回叢林法則等四點建議，強調大陸「始終是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道」。他還說大陸「反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑」。中共中央軍委副主席張升民、大陸國防部長董軍亦出席歡迎晚宴。

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

中國大陸知名餐飲企業海底撈創辦人家人，上周大手套現股份，引動大陸財經界關注與巨額追稅的關係。在這一發生在香港、主角已加人外籍的個案之外，大陸財經圈熱議「稅務稽查三年升級」，以及企業經營中要看「七流合一」。有財經名嘴驚呼，中國的「大清算時代」來了。

陸學者：美欲AI對話 拖延中國發展

美國科技巨頭呼籲放緩ＡＩ發展，復旦大學國際問題研究院長吳心伯昨天在北京香山論壇表示，美方想通過提議與中國展開ＡＩ對話，來發展另一種拖延中國ＡＩ發展的策略，「中國必須非常小心」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。