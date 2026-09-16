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不到半年前才剛去過…伊朗外長阿拉奇訪陸 將會王毅

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
伊朗總統裴澤斯基安（左一）日前在吉爾吉斯上合峰會期間，與大陸國家主席習近平（左二）交談。圖／取自伊朗政府「X」
伊朗總統裴澤斯基安（左一）日前在吉爾吉斯上合峰會期間，與大陸國家主席習近平（左二）交談。圖／取自伊朗政府「X」

大陸外交部昨宣布，伊朗外交部長阿拉奇將於今日訪陸，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅將同其舉行會談。這將是阿拉奇今年五月訪問北京後，再度訪陸。

大陸國家主席習近平與伊朗總統裴澤斯基安九月一日均出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的上海合作組織峰會，但未見雙方舉行正式雙邊會晤。據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，兩人在峰會活動期間曾於場邊短暫會面，並交談數分鐘，報導亦刊出兩人交談的照片。伊朗國際隨後報導，這場短暫互動及未安排正式雙邊會晤，在伊朗國內引發對中伊「戰略夥伴關係」的討論，部分伊朗政界人士對北京與德黑蘭關係的實際程度提出質疑。

其後，習近平與裴澤斯基安十二日至十三日又共同出席在印度新德里舉行的金磚國家領導人第十八次會晤。中方公開的習近平峰會行程顯示，習近平期間與印度總理莫迪舉行雙邊會晤，但未公布與裴澤斯基安正式會面的消息；印度方面則公布莫迪與裴澤斯基安舉行雙邊會談。

今年適逢中伊建交五十五周年及建立全面戰略夥伴關係十周年，兩國外交高層近期保持互動。今年二月底，伊朗最高領袖哈米尼遭美國、以色列發動襲擊身亡後，北京派出大陸全國人大副委員長、紅十字會會長何維於七月初前往德黑蘭參加葬禮，並與伊朗高層互動。

七月廿四日，王毅在吉爾吉斯出席上合組織外長會議期間會見阿拉奇，當時王毅表示，近期中東海灣局勢再度緊張升級，中方對此深表關切；阿拉奇則表示，伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去。此前，阿拉奇五月六日曾訪問北京並與王毅舉行會談。阿拉奇當時向中方通報伊美談判最新情況及伊方下一步考量。王毅當時則重申中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。他並指，中國是伊朗「可信賴的戰略夥伴」。

王毅 阿拉奇 伊朗 北京 以色列 習近平 外交部 吉爾吉斯

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