投資消費雙低迷...陸8月失業率5.3% 創5個月來新高

八月份大陸經濟社會相關數據昨公布，全大陸城鎮調查失業率為百分之五點三，創五個月新高。同時，工業增長高於預期，但投資和消費雙雙低迷，社會消費品零售總額按年增長僅為百分之零點四，創三個月新低，投資更是創二○二○年四月以來最大降幅，按年下降百分之七點二。

據大陸國家統計局昨公布，八月城鎮調查失業率為百分之五點三，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，失業率比上月上升零點一個百分點，主要是由於新畢業學生集中進入勞動力市場帶來的季節性影響。從就業主體人群，即卅到五十九歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率是百分之三點九，和上月和上年同期都是持平的。另外，一至八月平均值則為百分之五點二，亦與上年同期持平。

工業增長的部分高於預期，八月規模以上工業增加值按年增長百分之五點二，增速比上月加快零點七個百分點，高於預期的增長百分之四點八。但社會消費品零售總額按年增長百分之零點四，創三個月新低，且低於預期的增長百分之零點八。大陸官員坦言，民眾消費能力和消費意願還有待進一步增強，優質商品和服務供給還需要進一步提升。

對於投資前八個月同比下降百分之七點二，大陸官員表示，這是多方面因素共同作用的結果，一方面，夏季高溫、颱風、洪澇等極端天氣頻發，給部分地區的項目施工造成不利影響；另一方面，外部環境複雜多變，不確定、難預料因素增多，「國內仍處在新舊動能接續轉換的過程中，企業投資決策較為謹慎」。