香山論壇／對台軍售議題中美學者交鋒 前日相：高市應收回「台灣有事說」

下周川習二會前夕，昨日揭幕的北京香山論壇「高端訪談」活動，中美學者席間就美國對台軍售問題激烈交鋒。大陸學者不滿美方清楚中國在台灣問題上的立場，美國學者則強調，美國涉台政策也受制於國會，並非總統就能解決。

「中美建設性戰略穩定關係」場次對話由復旦大學國際問題研究院院長吳心伯擔任主持人，大陸前駐美大使崔天凱、美國海軍分析中心研究員馮德威與談。馮德威指出，美國非常清楚中國在台灣問題上的立場，如果美方推出中方並不認同的政策舉措，可能是美方「不認同」這一立場。

崔天凱表示，中國已經表明台灣問題的立場，「是紅線中的紅線，是我們的核心利益」，外界或許期待美國會出現新思路，「但我們不抱有幻想」。吳心伯指，美方固然清楚中國在台灣問題上的立場，「但長期沒有認真對待」，就像中國堅決反對美國對台軍售，「但美國還是繼續這麼做」。馮德威舉出「台灣關係法」，指美國涉台政策也受制於國會，並非總統就能解決，但吳心伯對此說法不埋單，指如果美國總統認為停止對台軍售符合美國根本利益，自然知道該如何和國會協調推進。

崔天凱補充說，中國全國人大已經制定並通過「相關法律」，並稱中方「會依法行事」。馮德威隨即巧妙回應：「你們的全國人大要有紀律得多」，吳心伯則又意有所指地說道：「這意味著具備更強的力量、更加團結，『請小心了』！」

而前日本首相鳩山由紀夫昨表示，日本首相高市早苗的「台灣有事說」偏離日本既有官方立場，她應該收回這些言論，並傳達日本將堅定尊重「一個中國」政策的訊號。但他又稱考量到高市的個性，自己並不樂觀。但也強調，台灣問題是更重大的利益問題，比釣魚台的問題更加重要，所以中日需要繼續加強合作和對話。