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北京香山論壇揭幕！美出席層級回升 日不僅未獲邀恐還得挨轟

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
第十三屆北京香山論壇於15日至17日在北京國際會議中心登場。今年美國方面由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團出席，與大陸雙方的互動受矚目。記者陳宥菘／攝影
第十三屆北京香山論壇於15日至17日在北京國際會議中心登場。今年美國方面由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團出席，與大陸雙方的互動受矚目。記者陳宥菘／攝影

大陸主辦的年度防務論壇第十三屆北京香山論壇昨日揭幕，活動以「凝聚穩定共識，同促安全治理」為主題，今日上午八點半將舉行開幕式，預料大陸國防部長董軍將致開幕詞。外媒研判，考量大陸國家主席習近平下周將訪美，可能降低對美火力，轉而將日本視為主要批評目標。而美國今年參加論壇的級別重新拉回五角大廈政策層，但日本據報沒有官員受邀。

論壇今年恰逢創立廿周年，大陸國防部日前指出，共有近一百個國家、地區和國際組織官方代表團，及大陸國內外專家學者參會，其中包括六十多名部級和軍隊總參謀長級以上代表。

美國方面將由國防部中國事務高級主任卡拉斯率團出席，相較去年派出駐中國使館國防武官參會，今年重新由五角大廈負責中國政策的官員帶隊，規格明顯回升。香港南華早報指出，這不能簡單理解成「五角大廈突然重視香山論壇」，二○二三年美國派出的正是卡拉斯；二○二四年美國進一步提高層級，由副助理國防部長蔡斯率團，但是二○二五年美國突然降格；今年卡拉斯的再次參會，相當於美國將代表規格重新拉回五角大廈政策層。

而中日關係深陷低潮，香港明報昨披露，對比去年日本有駐華武官和直屬防衛廳的防衛研究所學者參加活動，日本官方今年並未獲邀，僅有前首相鳩山由紀夫等民間人士參加。

路透引述外交官與分析師指，由於習近平預計本月廿四日訪問華府，會晤美國總統川普，大陸對美國及其西方盟友的公開批評可能有所收斂，但有鑒於中日目前的緊張關係，日本可能更易成為被針對的目標。

昨晚論壇並為出席的各方代表舉行歡迎晚宴。另據新華社，繼十四日與寮國副總理兼防長坎良會談後，董軍昨分別與緬甸、汶萊、白俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、吉爾吉斯防長以及東協秘書長會談。董軍表示，當前國際形勢變亂交織，不穩定、不確定因素日益增多，以心相交、以誠相待的夥伴更顯難能可貴。他稱，中國軍隊願同各方「持續深化務實合作，共同應對全球性安全挑戰，堅定維護世界和地區和平穩定」。

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