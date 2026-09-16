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陸經濟失衡…科技熱內需冷 8月工業增加值年增5.2%優於預期

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸經濟失衡加深。新華社
大陸經濟失衡加深。新華社

大陸國家統計局公布，8月工業增加值年增5.2%，優於市場預期。8月社會消費品零售總額年增0.4％，探三個月新低；今年1-8月固定資產投資衰退7.2%，為2020年4月以來最大降幅。儘管8月工業產出成長加快，但消費疲軟和投資持續下滑，科技熱、內需冷的經濟失衡情況加深。

分析師認為，大陸製造業和出口的韌性支撐著經濟成長，但疲軟的家庭支出和投資卻拖累了境內需求。這種分化可能會增加北京方面推出更多支持措施的壓力，因為決策者們正在尋求更平衡的復甦。

數據顯示，8月工業增加價值年增5.2%，高於7月的4.5%，也高於市場預期的4.8%。其中，裝備和高科技製造業的強勁成長支撐了生產回升。在此背景下，AI基礎設施支出和對先進技術產品的需求推動強勁的出口，為經濟成長提供重要緩衝。

然而，1-8月社會消費品零售總額人民幣32兆7,569億元，僅年增1.1%；包括基礎設施和房地產投資在內的固定資產投資人民幣29兆3,092億元，年減7.2%。其中，1-8月民間投資年減10.1%、房地產開發投資更下降19.9%。

路透報導，造成這種分化的背後是政府推動資源流向先進製造業，以減少經濟對房地產的依賴並增強技術自給自足能力，但高科技投資的激增尚未轉化為更強的家庭收入，或更大的就業保障。

最新數據顯示，由於企業仍不願投入新的資金，政策制定者面臨的挑戰頗大。牛津經濟研究院高級經濟學家Sheana Yue將2027年大陸經濟成長預測下調至4.3%，反映出房地產市場低迷期將持續更長時間，儘管公共投資力度加大，但成長仍可能保持低迷。

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