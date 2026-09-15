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川習會評估？高盛：中美關係管控但仍脆弱 貿易政策料取得進展

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平預計於24日訪美，外界高度關注川習會給市場帶來的效應。路透
大陸國家主席習近平預計於24日訪美，外界高度關注川習會給市場帶來的效應。路透

大陸國家主席習近平預計於24日訪美，外界高度關注川習會給市場帶來的效應。高盛預計，中美關係將維持一種「受到管控但仍然脆弱」的緩和狀態，雙方可能達成一些針對性協議，但不太可能實現更廣泛的雙邊關係重置。該行引用投資者調查顯示，認為貿易政策為最有可能取得實質性進展領域。

高盛引述針對投資者調查指出，多數投資者認為習近平與川普舉行的會晤象徵意義大於實際。受訪者普遍認為元首峰會後，中美關係出現實質性轉變的空間有限。三分之二受訪者預計中期選舉後，兩國緊張關係將大體維持不變。38%的受訪中國大陸投資者預計中美關係將取得一定進展，而離岸投資者持類似觀點的只有26%。

高勝引述調查的受訪者，約80%來自離岸市場，其中40%位於中國內地以外的亞洲地區，18%在美國，20%在歐洲。

對於人民幣後續走勢的影響，高盛經濟學家表示，投資者預計此次會晤帶來的事件驅動型上漲空間有限。57%的受訪者預計，在習近平訪美後的一個月內，人民幣升值步伐將大致保持不變；31%受訪者預計人民幣兌美元的升值速度將放緩。

在大陸股市部分，離岸投資者對大陸股票相對更加看漲，46%的離岸受訪者預計，習近平訪美一個月後中國股市將溫和上漲，相比之下，在岸受訪者的這一比例為38%。

習川會前，中方也加大對美國採購，近日路透報導，有陸貿易商採購100萬噸美國大豆後，本銷售季大陸採購美國大豆的總量接近1,300萬噸，超過華府所稱北京承諾截至2028年每年採購2,500萬噸這一目標的一半；緊接著，中國燃氣再與美國維吉公司簽署20年液化天然氣（LNG）採購合約，自2030年起，每年將採購50萬噸美國液化天然氣。外界也推測，習川會上，稀土預料成為兩國元首會晤時的重要議題。

川習會 高盛 中美關係

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