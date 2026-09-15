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中日陷低谷 前日相鳩山由紀夫：高市應收回台灣有事說

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
日本前首相鳩山由紀夫15日在北京香山論壇期間表示，日本首相高市早苗應該收回「台灣有事說」。記者陳宥菘／攝影
日本前首相鳩山由紀夫15日在北京香山論壇期間表示，日本首相高市早苗應該收回「台灣有事說」。記者陳宥菘／攝影

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯拋出「台灣有事」說後，中日關係陷入低谷。日本前首相鳩山由紀夫15日在北京香山論壇期間表示，高市的言論偏離日本既有官方立場，她應該收回這些言論，並傳達日本將堅定尊重一中政策的訊號。不過，鳩山表示考量到高市早苗的個性，自己並不樂觀。

第13屆北京香山論壇15日至17日登場，鳩山由紀夫出席高端訪談「堅定促進多邊對話協商合作」場次。擔任主持人的北京香山論壇秘書處前學術主任、解放軍退役大校趙小卓在會上向鳩山提問，「如何看待當前中日關係，以及解決雙邊關係面臨的一些困難。應該怎麼樣通過對話和協商來解決？」

鳩山回應稱，去年高市在國會發表講話時，提到了非常敏感的台灣問題，且她提出的立場和日本之前的官方立場「完全不一樣」，「就我個人來說，日本對於台灣問題的立場是沒有改變的，我也願意相信，未來中日會繼續地加強對話和合作，促進雙方在台灣問題上的共識，我們需要通過更多外交和對話管道，推動在台灣問題上達成共識」。

鳩山說，他認為高市應該收回關於台灣問題的言論，並且明確傳達日本將繼續堅定尊重「一個中國」政策的信號。若高市不能夠收回這些言論，以及不能夠在這個問題上和中國達成一致的話，自己將感到非常遺憾，「但是考慮到高市早苗的個性，我可能不是那麼樂觀。」

鳩山指出，目前中日關係呈現下行趨勢。2010年代中日外交關係曾經中斷，之後雙方進行幕後討論，在2014年達成「中日四點原則共識」，雙邊關係得以恢復。從我的角度看，台灣問題是更重大的利益問題，比釣魚台的問題更加重要，所以中日需要繼續加強合作和對話。

針對如何加強亞洲和區域國家的合作，鳩山提到，目前的日韓中首腦會議機制對於構建東亞共同體非常重要，但他稱，高市在維護這機制上做出的努力「非常有限」，希望未來能再加強三邊合作框架。

第13屆北京香山論壇15日至17日登場，日本前首相鳩山由紀夫（中）出席高端訪談「堅定促進多邊對話協商合作」場次。記者陳宥菘／攝影
第13屆北京香山論壇15日至17日登場，日本前首相鳩山由紀夫（中）出席高端訪談「堅定促進多邊對話協商合作」場次。記者陳宥菘／攝影

中日 高市早苗

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