中國正部級官員畢井泉受賄2.7億 遭判刑14年

曾任中國國家食品藥品監督管理總局局長、國家市場監督管理總局副局長的正部級官員畢井泉，今天因受賄罪被判處有期徒刑14年。他被指非法收受財物共計折合人民幣5742萬餘元（約新台幣2.7億元）。

畢井泉在2025年落馬，當時他是14屆全國政協常委、經濟委員會副主任，任上被調查。

新華社報導，山東省濟南市中級人民法院6月24日公開開庭審理了該案，9月15日一審宣判，對被告畢井泉以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金500萬元；追繳在案的受賄犯罪所得財物及孳息上繳國庫。

審理查明，1995年至2025年，畢井泉利用擔任國務院副秘書長，國家食品藥品監督管理總局黨組書記、局長，國家市場監督管理總局正部長級幹部，13、14屆全國政協經濟委員會副主任，中國國際經濟交流中心常務副理事長、理事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、行政審批、工程結算等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合5742萬餘元。

濟南市中級人民法院稱，畢井泉的行為構成受賄罪，數額特別巨大。鑒於他到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；受賄犯罪中有未遂情節；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。