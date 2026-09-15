對台軍售激烈交鋒！北京香山論壇登場 陸學者勸美方「要小心了」

在15日北京香山論壇的高端訪談環節中，中美學者就美國對台軍售問題激烈交鋒。大陸學者指出，美方固然清楚中國在台灣問題上的立場，但長期以來「沒有認真對待」，好比說持續對台軍售。美國學者舉出「台灣關係法」，指涉台政策也受制於國會，但中國學者不埋單，更稱中國全國人大也已制定「相關法律」，最後語帶犀利地稱美方「要小心了」，激起現場笑聲。

川習二會前夕，為期3天的第13屆北京香山論壇今天揭幕，高端訪談環節特別設置「中美建設性戰略穩定關係」場次，由復旦大學國際問題研究院院長吳心伯擔任主持人，並由大陸前駐美大使崔天凱、美國海軍分析中心研究員馮德威（David Finkelstein）展開對話。

在問答環節，有陸媒針對台灣問題、包括美國對台軍售提問。馮德威指出，美國非常清楚中國在台灣問題上的立場，而且中方也盡一切的機會讓美國明白其立場。如果美方推出中方並不認同的政策舉措，也不是因為美方不瞭解中方立場，而可能是美方「不認同」這一立場。

崔天凱表示，中國已經表明台灣問題的立場，並且始終如一，「這是紅線中的紅線，是我們的核心利益」。外界或許期待美國會出現新思路，「但我們並不抱有幻想」。他並聲稱，中國最終將實現統一、一勞永逸解決台灣問題，「這將為台灣海峽帶來持久的穩定，這同樣符合美國的利益」。

吳心伯補充指，美方固然清楚中國在台灣問題上的立場，「但長期以來，美方並沒有認真對待」，就像中國堅決反對美國對台軍售，「但美國還是繼續這麼做」。

對此，馮德威回應，美國國會對此擁有表決權，這不是總統就可以解決的問題，例如美國國會通過「台灣關係法」，這是一套非常複雜的政策流程。但吳心伯對這一說法並不埋單，指如果美國總統認為停止對台軍售符合美國根本利益，自然知道該如何和國會協調推進。

崔天凱補充說，中方這邊，中國全國人大也已經制定並通過「相關法律」，並稱「我們會依法行事」。這條他未明言的法律，很可能是「反分裂國家法」。

不過，馮德威隨即巧妙回應：「你們的全國人大要有紀律得多（is much more disciplined）」，引起全場大笑。吳心伯則又意有所指地說道：「這意味著具備更強的力量、更加團結，『請小心了』！」引來全場笑聲再起。

第13屆北京香山論壇15日揭幕，在高端訪談環節的「中美建設性戰略穩定關係」場次，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯擔任主持人。記者陳宥菘／攝影

第13屆北京香山論壇15日至17日在北京國際會議中心登場。記者陳宥菘／攝影