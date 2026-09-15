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川習二會前 伊朗外長16日將再次訪華
川習二會前，伊朗外交部長阿拉格齊將於16日將訪問中國大陸，這是他繼今年5月後，再次造訪北京。大陸外交部發言人郭嘉昆15日宣布，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將同阿拉格齊舉行會談。
如今，受美伊衝突影響，中東局勢未見降溫。大陸國家主席習近平預計9月24日到訪美國，屆時將與川普進行今年第二次中美元首峰會。阿拉格齊這次訪華行，估計與5月用意雷同，希望北京協助推動中東局勢降溫。分析預測，中東局勢將成為「川習會」的焦點之一，而大陸可能藉機進行外交斡旋，推動局勢降溫。
阿拉格齊曾在美國總統川普5月訪華前一周到訪北京。阿拉格齊還與王毅舉行會談。王毅當時指出，當前地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點，大陸認為「全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要」。
關於荷莫茲海峽問題，王毅強調，希望當事人能盡快回應國際社會強烈呼聲。他也說，自戰事發生以來，中國一直積極勸和促談，因此將進一步致力於緩局降溫、消弭戰事，為啟動和談繼續提供助力，為恢復中東地區和平安寧發揮更大作用。
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