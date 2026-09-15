川習二會前 伊朗外長16日將再次訪華

在15日北京香山論壇的高端訪談環節中，中美學者就美國對台軍售問題激烈交鋒。大陸學者指出，美方固然清楚中國在台灣問題上的立場，但長期以來「沒有認真對待」，好比說持續對台軍售。美國學者舉出「台灣關係法」，指涉台政策也受制於國會，但中國學者不埋單，更稱中國全國人大也已制定「相關法律」，最後語帶犀利地稱美方「要小心了」，激起現場笑聲。

2026-09-15 17:39